Pourquoi est-ce qu’il y a autant de moustiques à Paris cet été ?

Après la ruée sur les climatiseurs, la ruée sur les moustiquaires ? Cet été, les essaims de moustiques semblent s’être multipliés dans la capitale et en Ile-de-France. En cause, la hausse des températures bien sûr, qui a permis l’implantation du moustique-tigre à nos latitudes depuis une vingtaine d’années.

Mais cet été 2025 a été particulièrement propice aux moustiques, selon les scientifiques de l’Agence régionale de la biodiversité en Île‑de‑France dans Thelocal.fr, en raison d’un juillet frais et humide suivi d’un mois d’août chaud – une combinaison idéale pour la prolifération des moustiques, particulièrement en région parisienne. Les pluies de juillet ont créé de nombreuses poches d’eau stagnante dans les zones urbaines, favorisant la ponte des moustiques. Le pic de chaleur d’août a ensuite permis leur envol massif. Et voilà.

Pour lutter contre la prolifération, il faut donc surtout faire attention à ne pas créer de points d’eau stagnante, même tout petits, vider tous les récipients qui traînent plus de trois jours et bien entretenir son balcon s’il est fleuri. La mairie a dédié une page spéciale au sujet avec plein de conseils !