La Bourse de Commerce propose une visite immersive dans le brouillard chaque dimanche matin

Chaque dimanche matin, avant l’ouverture du musée, la Bourse de Commerce propose une visite guidée immersive autour de « Fog Sculpture » de Fujiko Nakaya, une œuvre de brume artificielle à traverser jusqu’au 24 août 2026.

Chaque dimanche matin, avant l’ouverture au public, la Bourse de Commerce donne rendez-vous aux lève-tôt pour une plongée dans le brouillard. Baptisée « Brume(s) matinale(s) », cette visite guidée invite les visiteurs à pénétrer au cœur de « Cloud #07156 », l’une des « sculptures de brouillard » de l’artiste japonaise Fujiko Nakaya.

Présentée dans la Rotonde du musée dans le cadre de l’exposition « Clair-obscur », l’installation est composée de vapeur d’eau. Au fil des courants d’air et des déplacements du public, la brume se déplace, s’épaissit ou se dissipe, modifiant les contours de l’espace et la perception de l’architecture. Guidés par des médiateurs, les participants sont invités à observer les variations de lumière, de densité et de température, mais aussi la manière dont les corps apparaissent et disparaissent dans l’épais nuage blanc. Une façon de découvrir autrement le travail de Fujiko Nakaya, pionnière des sculptures de brouillard, et de porter un nouveau regard sur la Rotonde de la Bourse de Commerce.

À la sortie du brouillard, les visiteurs pourront prolonger l’expérience avec l’exposition « Clair-obscur », accessible librement après le parcours. A noter : en raison des conditions de visite, la présence d’enfants en bas âge est déconseillée. Les « Brume(s) matinale(s) » ont lieu tous les dimanches à 10h, avant l’ouverture officielle du musée. Les places étant limitées, mieux vaut réserver son billet à l’avance sur le site de la Bourse de Commerce.

Où ? Bourse de Commerce – Pinault Collection, 2 rue de Viarmes, Paris 1er

Quand ? Tous les dimanches à 10h, jusqu’au 14 septembre 2026.