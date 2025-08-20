La campagne de remboursement du pass Navigo va bientôt ouvrir !

Comme à chaque rentrée depuis 2020, la Ville de Paris va ouvrir un portail pour obtenir le remboursement intégral du forfait Navigo Imagine R (Junior, Scolaire, Étudiant sous conditions) et de l’abonnement Vélib’ V-Plus jeune aux enfants mineurs domiciliés à Paris.

Le formulaire sera disponible à partir du 4 septembre 2025 (jusqu’en juin 2026) sur cette page. Conditions : avoir moins de 18 ans, fournir un dossier complet (contrat + RIB au nom du payeur), attendre au moins deux semaines après la première utilisation du forfait avant de déposer la demande.

Le remboursement arrivera en environ deux mois, à hauteur de 382,40 € pour le forfait Imagine R Scolaire et pour les étudiants de moins de 20 ans bénéficiaires de l’AEEH. Pour le format Imagine R Junior (jusqu’en CM2), 24,40 € sont remboursés et 27,60 € pour un Vélib.