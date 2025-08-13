Vélib augmente ses tarifs mais promet un meilleur service

Depuis le 12 août, les prix des abonnements Vélib ont augmenté, et évidemment, ça grogne déjà sur les réseaux. Voici le détail des nouveaux tarifs.

L’abonnement V-Plus, celui utilisé par les utilisateurs réguliers de vélos mécaniques, passe de 3,10 euros à 4,30 euros par mois, soit +40 %. Le tarif n’avait pas changé depuis 2018, justifie l’entreprise. Pour celles et ceux qui utilisent surtout des vélos électriques, l’abonnement V-Max ne bouge pas, à 9,30 euros par mois, mais les deux trajets quotidiens gratuits en Vélib' électrique deviennent payants (à 0,50 centime).

L’offre V-Libre, destinée aux utilisateurs occasionnels, coûtera désormais 6 euros à l’inscription, avec 90 minutes bonus en lot de consolation. Notez que ces nouveaux tarifs ne s’appliqueront qu’au moment du renouvellement de votre abonnement.

Pour compenser, Vélib Métropole a annoncé en parallèle des recrutements pour renforcer ses équipes et fluidifier le trafic, ainsi que le réaménagement et l’élargissement d’une centaine de stations d’ici la fin de l’année pour éviter la saturation. D’ailleurs, 15 minutes seront offertes en cas de station pleine (après un coup de téléphone) et un maximum de facturation a été mis en place (18 € pour un vélo mécanique et 38 € pour un vélo électrique).

Est-ce que ça suffira pour remettre à flot un service régulièrement pointé du doigt pour ses vélos dégradés ? Seuls 20 % des vélos seraient fonctionnels pour presque 500 000 abonnés et 200 000 courses par jour durant l’été ! Le problème, déplorait Vélib au Parisien, c’est le vandalisme : près de 640 vélos sont dégradés chaque semaine, contre 230 auparavant. Ça fait presque trois fois plus de gens fâchés avec la vie.