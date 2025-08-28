La comédie musicale “La Haine” de retour cet automne à la Seine Musicale

Après le succès de la première série de représentations à l’automne 2024, la comédie musicale La Haine va faire son retour à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, à partir du 7 novembre 2025.

Il faut dire que le spectacle – une adaptation d’un film culte pas évidente sur le papier – a convaincu tout le monde. Nommé aux Molières, plébiscité par la critique pour son mélange des genres réussi entre rap, vidéo, théâtre et danse, La Haine, trente ans après, a gardé sa résonance politique intacte, preuve que son sous-titre, “Rien n’a changé”, était particulièrement bien trouvé.

Aux manettes, rien n’a changé non plus : on retrouve toujours Mathieu Kassovitz et Serge Denoncourt à la mise en scène, et au casting, Alexander Ferrario, Samy Belkessa et Alivor (on les avait rencontrés ici) dans les rôles respectivement de Vinz, Saïd et Hubert.

Pour ce second round, les billets sont déjà en vente (à partir de 25 €), avec des représentations presque tous les jours du 7 au 27 novembre, avant une nouvelle salve pour les fêtes jusqu’au 4 janvier 2026.

Quand ? du 7 novembre 2025 au 4 janvier 2026.

Où ? la Seine Musicale, 92100 Boulogne-Billancourt.

Combien ? de 25 à 85 €.