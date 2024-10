« La Haine », un film qui parle à l’oreille du rap français depuis 30 ans

Il y a (quasi) 30 ans, La Haine de Mathieu Kassovitz - présente dans notre dossier des meilleurs films français de tous les temps - mettait un chassé au monde du cinéma avec son scénario retraçant une journée post-bavure policière, porté par un casting iconique à trois têtes et une intense atmosphère hip-hop – on te voit Cut Killer à la fenêtre. Secondé par une BO incandescente à l’allure d’all-stars du rap de l’époque (IAM, Ministère A.M.E.R., Solaar…), le film, ses personnages et ses scènes font depuis partie des références lexicales les plus utilisées par les rappeurs français. La Haine, c’est à tout le monde qu’elle parle - et meme depuis le 10 octobre en comédie musicale à la Seine Musicale, la preuve en sept sons.

Alpha Wann, « Le Piège », 2018

à 2min38 « J’ai la haine comme Saïd »

Booba, « Daniel Sam », 2017

à 2min12 « J’ai la muerte tout comme Vince »

Kekra, « Viceland », 2018

à 1min27 « Je ride come Vince, Hubert et Saïd »

Jul, « Lacrizeomic », 2015

à 3min01 « Je te braque comme Vince dans La Haine »

Salif, « Hors catégorie », 2008

à 10 sec « J’ai la haine comme Vince »

Nekfeu, « Nekketsu » ft Crystal Kay, 2016

à 2min20 « Eduqué par Cassel dans La Haine »

Hugo TSR, « Œil de verre », 2018

à 1min18 « Je finis au petit matin comme la vie de Vince »