La date de la prochaine édition de la Marche des Fiertés à Paris vient d’être annoncée

Organisée depuis juin 1977 à Paris, huit ans après les émeutes de Stonewall, la Marche des Fiertés reviendra en 2026 pour sa 49e édition l’après-midi du samedi 27 juin, avec un défilé dans les rues de la capitale et des fêtes un peu partout le soir.

Près de 500 000 personnes sont attendues dans le cortège pour “défendre l’égalité des droits, célébrer les identités et revendiquer la visibilité des communautés LGBTQIA+”, annonce l’Inter-LGBT, en charge de l’organisation. L’horaire et le parcours n’ont pas encore été communiqués, mais l’an passé, le départ avait été donné de Palais-Royal pour une arrivée place de la Nation.

Des événements seront aussi organisés en amont durant la semaine du 20 au 27 juin, conçus comme des tribunes “pour nos luttes et nos fiertés, contre les discriminations et pour l’égalité réelle”, selon l’Inter-LGBT, avec des soirées en lien avec la Fête de la Musique, une Course des Fiertés, une soirée politique et des projections militantes.

Quand ? le 27 juin 2026.

Où ? trajet annoncé prochainement.

Combien ? gratuit.