La DJ Barbara Butch s’associe à HBO Max pour une soirée exceptionnelle au Petit Palais

Le Petit Palais transformé en dancefloor et décoré aux couleurs des séries cultes de HBO !

Barbara Butch + HBO + le Petit Palais, voilà qui ressemble à une collab culte ! La DJ queer parisienne, héroïne de la cérémonie des JO de Paris l’an passé et directrice artistique de la Nuit Blanche 2026, d’ores et déjà placée sous le signe de l’amour, orchestrera une soirée exceptionnelle vendredi 28 novembre au Petit Palais, “Chez Barbara”, en partenariat avec HBO Max.

Le Petit Palais, décoré aux couleurs des séries HBO, ouvrira ses portes à 20h30 avec un bingo drag animé par les trois candidates de l’émission Drag Race France Elips, Paloma et Big Bertha, avant de se transformer en dancefloor avec un DJ set de Barbara Butch, un autre de la Bordelaise Camille Doe, qui a sorti un EP l’an passé sur le label de Fatboy Slim, Southern Fried Records, et un live de Habibi Sly et son “électro-disco-oriental” euphorisant.

Au cours de la soirée, Barbara Butch dévoilera pour la première fois sa version française du hit de l’iconique drag-queen américaine Trixie Mattel, qui a composé la “Gay HBO Max Song” en rassemblant des dialogues des séries de la chaîne, de Succession à The White Lotus en passant par Sex and the City. Saurez-vous toutes les retrouver ?

Quand ? vendredi 28 novembre, à partir de 20h30.

Où ? Petit Palais, avenue Winston-Churchill; Paris 8e.

Combien ? 25 €. Billetterie ici.