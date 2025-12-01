Inscrivez-vous
Actualités

La Fondation Louis Vuitton accueille… un kebab ! Gemüse s’invite à la nocturne Gerhard Richter

À la très chic fondation Louis Vuitton, vous allez pouvoir mordre dans un kebab lors d'une nocturne berlinoise ! Salade, tomate, peinture contemporaine, chef ?

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Journaliste
© Gemüse
Un vent de rencontres improbables semble souffler depuis l’Ouest parisien. On a ainsi vu Léna Situations fêter son anniversaire au Parc des Princes, Rachida Dati en fluo jouer à l’éboueur, et maintenant voilà que le kebab va s’installer à la Fondation Louis Vuitton ! À l’occasion de la nocturne spéciale de l’exposition Gerhard Richter, l’enseigne Gemüse va en effet poser – pour un soir seulement, n’exagérons rien – une broche dans le hall principal du bâtiment signé Frank Gehry.

Berlin : si loin, si broche

De 19h à 22h30, après vous être rassasié de la plantureuse rétrospective de l’artiste allemand, vous allez pouvoir vous croire à Berlin à mordre dans une pita chargée de poulet grillé et de fromage frais pendant que Stéphanie Fichard et Anaïs Ledoux du label Crybaby déroulent leur DJ set. Et pour continuer dans l'électronique sombre comme les recoins du Renate, la compositrice et DJ Chloé viendra faire un live avec la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova. Prochaine étape : Bernard Arnault au Berghain ?   

Où ? 8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16e
Quand ? le 5 décembre de 19h à 22h30

