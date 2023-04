La friche 88 Ménilmontant retrouve sa place au soleil

Depuis le 5 avril, le 88 Ménilmontant, que les alternatifs les plus chenus appellent encore la Miroiterie (démolie en 2014), a rouvert pour une nouvelle saison estivale. Au programme de cette friche éphémère (qui existe depuis 2017 quand même) : six ateliers-boutiques tenus par des artisans/artistes du quartier (photographe, couturier, bijoutier) où l’on pourra customiser des habits ou fabriquer des bijoux ; une terrasse avec jeux et mobilier chiné pour grignoter des plats thaïs en buvant un coup dans une atmosphère sereine et familiale.

Car l’association aux manettes, Cultplace qui gère aussi la Bellevilloise à 100 mètres de là, le souligne en gras dans le communiqué : ici, c’est un lieu CALME. La période punk furibarde a disparu plus sûrement qu’une canette oubliée à un concert de La Fraction. Il y aura bien un concert (acoustique) pour le 21 juin et le 14 juillet mais sinon le tchoc des verres en plastique et les conversations (feutrées) sonoriseront l’ambiance. Le projet final pérenne ne va pas sortir de terre de sitôt : une concertation organisée en décembre 2022 souhaitait changer d’orientation avec une maison de santé à la place de la salle de répétition. Elle a été retoquée mais les opposants sont toujours remontés. Bref, l’ambiance est rock autour du 88 Ménilmontant !

Quand ? Du mercredi au jeudi, de 16h à 22h (mardi à partir de mai) , vendredi de 16h-23h samedi de 13h-23h, Dimanche : 13h-22h

Où ? 88 rue de Ménilmontant, 20e

Combien ? Entrée gratuite