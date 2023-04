La Gaîté lyrique rouvre ses portes pour vous faire danser (et penser) tout le week-end

C’est prévu dans le contrat : la Gaîté lyrique est une délégation de service public qui change tous les cinq ou six ans. La nouvelle direction, qui a remporté l’appel à candidatures l’an dernier, a présenté son concept en janvier 2023. Intitulé Fabrique de l’époque, le projet entend jeter un pont entre création et engagement, à travers une prog touchant à tous les arts et les médias, tout en s’inscrivant dans les débats sociaux et les profondes mutations du monde contemporain.

Derrière cette ambition, une team de numéros 10 : Arty Farty (Nuits sonores, European Lab), Arte France, makesense, asso qui soutient les entrepreneurs sociaux, et l’ONG Singa, qui favorise l’inclusion des nouveaux arrivants sur les territoires. Les éditions arlésiennes Actes Sud sont aussi de la partie en qualité de partenaire éditorial.

Demandez le programme

Parlons peu, parlons prog : pour accueillir le bébé, rendez-vous est donné sur trois jours, du 12 au 14 mai. Tout au long du week-end, vous pourrez assister à la première exposition manifeste de la Fabrique, #WomenMatter, une carte blanche au collectif de photojournalistes Dysturb, ainsi qu’à des projections du projet Fragments, d’Arte, conçu comme une série de portraits intimes d’anonymes.

© Benoît Rousseau

Rayon musique, ça s’annonce pas mal du tout avec vendredi soir le format rap Dans le club d’Arte Concert, orchestré par le Monsieur Loyal de Grünt Jean Morel. Si aucun des trois noms n’a filtré, la liste des précédents invités (SCH, Tiakola ou Limsa d’Aulnay) fait saliver.

Le samedi, tout le monde s’échauffe pour les Nuits sonores (qui se tiennent à Lyon du 17 au 23 mai) avec Maoupa Mazzocchetti, Zero Crossing Point et GLITTER55, pour trois perfs A/V aux confins des musiques électroniques. Le dimanche, l’entité Sur Mesure proposera une création mêlant danse, architecture et musique autour de l'œuvre jazzo-classico-mystique du compositeur américain Moondog. A la table de marque, on repère notamment le collectif Cabaret Contemporain ou le vogueur en vogue Vinii Revlon. Quand même plus classe que votre film du dimanche soir.

© Cha Gonzalez

Au fil des trois jours, des tables rondes, débats et ateliers seront organisés pour répondre à la question centrale du projet : “C’est quoi l’époque?” Le dimanche, un numéro de l’émission scientifique d’Arte, Scope, sera enregistré en direct avec public, comme un jeu de rôle autour du dernier rapport du GIEC. L’objectif : donner au grand public les clés pour comprendre l’époque, et lui permettre d’en devenir le personnage principal.

Quoi ? Réouverture de la Gaîté lyrique

Quand ? Du 12 au 14 mai 2023

Où ? 3 bis rue Papin, Paris 3e

Combien ? Selon les événements