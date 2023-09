La Java met du gros son pour son siècle de bamboche

Dans la famille des icônes de la fête parisienne, on demande la grand-mère centenaire ! Car oui, en octobre, la Java fête son siècle de guinche. Un chiffre qui en impose et fait du lieu le plus ancien dancing de Paris. Rien que ça. Pour mémoire, c’est ici – paraît-il – que Django Reinhardt a lancé le manouche-musette (comment ça vous ne connaissez pas ???) ou qu’ont débuté Fréhel et Maurice Chevalier ! Le musette a aujourd’hui déserté le plancher ciré et la programmation de la fête d’anniversaire propose une belle palette de musiques électroniques qui règnent ici depuis 2006.

Le jeudi se place ainsi sous le signe d’une vigoureuse techno ascendant trance avec Binary Digit, Mimi et Mza. Le vendredi se veut plus festif et grand public avec une coloration house/disco appliquée par Demi Riquísimo, Yuko Kakizawa et Nick V, avant de finir le samedi sur une maxi-dose de minimale avec des sets de Josh Baker, Giammarco Orsini ou Kbahn. Avec un nouveau système-son installé après le Covid et un bar rénové cet été, la Java commence son deuxième siècle quasiment à neuf !