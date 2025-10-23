La mairie de Paris rachète des locaux pour tenter de réguler (un peu) les pop-up dans le Marais

Y a-t-il trop de pop-up stores à Paris ? La mairie de Paris commence à se poser la question, et a préempté récemment l’achat de plusieurs locaux spécialisés dans le domaine situés du côté de la rue Notre-Dame-de-Nazareth, véritable terre promise de la boutique éphémère dans le Marais, rapporte Actu Paris.

Les retombées économiques des pop-up stores sont bien sûr conséquentes pour les marques, qui profitent de l’impact évènementiel dans un des quartiers les plus branchés de la ville, comme pour les propriétaires de boutiques et les agences de location spécialisées, qui facturent deux à trois fois plus chers les loyers. C’est moins positif pour le quartier, entre nuisances sonores et files de clients interminables sur le trottoir. L’activité participe également à l’augmentation des loyers et à la spéculation immobilière dans un secteur déjà ultra-gentrifié.

En préemptant l’achat des locaux mis sur le marché, la mairie de Paris veut réserver ces espaces à des commerces de proximité, dont manque cruellement le Marais, selon Nicolas Bonnet-Oulaldj, adjoint au commerce à la Ville de Paris, qui déplore la vacance commerciale importante de la rue Notre-Dame-de-Nazareth et dit vouloir défendre “le commerce physique, de proximité, indépendant”.

L’objectif n’est pas de couper le sifflet à la mode du pop-up, mais d’essayer d’en réguler les abus, dans la mesure du possible : sur 25 locaux en vente dans le quartier, le budget de la Ville a ainsi permis d’en acquérir trois. Il reste encore un peu de place pour les boutiques de luxe.