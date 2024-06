Les meilleurs restaurants dans le Marais

A cheval sur le 3e et le 4e arrondissement, le Marais, avec ses rues étroites et ses immeubles biscornus, revient de loin. En 1960, ce quartier de petits artisans installés dans les cours et les hôtels particuliers délaissés par la noblesse depuis le XVIIIe siècle risque une rénovation à coups de pelleteuses. Il se retrouve classé et sauvé par une loi du ministre de la Culture, André Malraux. Le Marais est alors un coin popu qui accueille Ashkénazes ayant fui les pogroms et ouvriers chinois de Wenzhou.

L’installation de la communauté LGBT autour de la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie à partir des années 1980 marque aussi le début de l’embourgeoisement et le déferlement des adresses hype et des galeries d’art. Cette histoire riche se reflète dans l’offre des tables du quartier : bistrot à l’ancienne, spécialités juives, cantines asiatiques… Un concentré de Paris entre hype, art et musées.