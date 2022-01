La Maison Gainsbourg ouvrira ses portes en ce début d'année 2022

L'idée de transformer la maison de l'homme à la tête de chou en musée est en germe depuis un moment. Si Charlotte Gainsbourg y réfléchit depuis des années, et que l'ouverture est dans les tuyaux depuis mars dernier, le projet a été précisé ces dernières semaines : la Maison Gainsbourg, située rue de Verneuil dans le 7e arrondissement, ouvrira ses portes en début d'année 2022 et ça s'annonce déjà (cargo) culte.

Forcément, cette Maison Gainsbourg, composée de deux espaces, aura une vraie gueule et des histoires à raconter par paquets. L'espace et le moment-clé du lieu ? Assurément le passage par le 5 bis, là où habitait l'artiste entre 1969 et 1991. La visite durera une trentaine de minutes, jouant la carte de l'immersion totale, notamment auditive. Et si les différents dispositifs sont encore inconnus, on sait par contre que Charlotte Gainsbourg a gardé le lieu en l'état depuis trente ans ! Boîtes de conserve dans le frigo, bouteilles de rouge à moitié vide, bibelots… Il est aussi fait mention sur les prospectus d'un musée de la bibliothèque avec des ouvrages très divers – le dessinateur Fred, le dandy Alain Pacadis, le musicien Miles Davis et… Jacques Séguéla.

Au numéro 14 de la rue, les visiteurs découvriront un espace aux multiples usages, dont le fameux futur musée. Organisé sur un format chronologique, le parcours touchera à la vie et à la carrière de Gainsbourg avec des œuvres collectors mais également de l'inédit. Il sera également question d'une boutique où l'on achètera des disques, des livres, des photos et des objets.

Enfin, l'ultime espace aura la forme d'un lieu de vie nommé Gainsbarre. On pourra y prendre son petit-déjeuner, un thé ou un cocktail au milieu de la nuit et on y verra des concerts format piano-bar, des projections, des conférences… Bref, tout pour que ne s'éteigne jamais l'ultime cigarette du grand Serge.

Où ? Rue de Verneuil, Paris 7e

Quand ? Ouverture prévue début 2022

