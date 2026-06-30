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Après l’annulation de la Marche des fiertés, une cagnotte lancée pour les associations

La Marche des fiertés n’a finalement pas eu lieu samedi 27 juin à Paris. En raison de l’épisode de canicule qui touche la capitale, l’événement a été annulé la veille de sa tenue et reporté au mois de septembre.

Écrit par
Romy Mangez
La Marche des fiertés de Paris reportée à septembre à cause de la canicule
© Marie Magnin / Hans Lucas | La Marche des fiertés de Paris reportée à septembre à cause de la canicule
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La Marche des fiertés n’a finalement pas eu lieu samedi 27 juin à Paris. En raison de l’épisode de canicule qui touche la capitale, l’événement a été annulé la veille de sa tenue et reporté au mois de septembre.

La décision faisait suite à une demande de la Préfecture de police, qui avait appelé les organisateurs de grands rassemblements en extérieur à annuler leurs événements en raison des fortes chaleurs et de la pression exercée sur les services de secours. Face aux risques de malaises, de déshydratation et de coups de chaleur, l’Inter-LGBT a annoncé le report de la Pride parisienne.

Cette annulation a aussi des conséquences financières pour les associations mobilisées autour de l’événement. Plusieurs structures avaient déjà engagé des dépenses pour l’organisation de la marche : impression de supports de communication, location de matériel, transport ou encore logistique. Dans un contexte de baisse des subventions, l’Inter-LGBT a lancé une cagnotte solidaire afin de venir en aide aux organismes à but non lucratif concernés par ces frais non remboursés.

La Marche des fiertés parisienne est désormais attendue en septembre 2026. La date précise doit encore être communiquée.

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Où ? Dans les rues de Paris
Quand ? Initialement prévue le 27 juin 2026, reportée à septembre 2026
Prix ? Gratuit

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