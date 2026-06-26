Sur la pancarte ? Une tripotée de soirées toutes de queer vêtues, initialement prévues comme des afters de la Marche, et qui devraient donc être infusées d’une énergie unique cette année.

Encore médusés par l’annulation de la Marche des Fiertés, mais toujours déters pour célébrer, danser et militer pour les droits des communautés LTGB ? On a ce qu’il vous faut avec une tripotée de soirées toutes de queer vêtues, initialement prévues comme des afters de la Marche, et qui devraient donc être infusées d’une énergie unique cette année.

Un soirée intersectionnelle sur les bords du canal

Le Bunker, c’est pas qu’on les aime bien, c’est qu’on les adore ! À tel point qu’on leur a décerné le prix de la meilleure vibe lors des derniers Time Out Food & Drink Awards. Alors quand ce précieux abri intersectionnel des communautés queer, LGBT et racisées annonce un after de la Pride au 211, on conseille direct ! De 23h à 6h, ça va sérieusement s’ambiancer sur des sons shatta, bouyon, rap français, dancehall, zouk ou afro avec le live de Michelle Tshibola et les sets de Kalikalité, Siva the Siren ou Waterfall.

À signaler que le Bunker organise au bar dans le 17e un grand before avec happy hour toute la soirée et shots offerts.

Quand ? samedi 27 juin, de 23h à 6h au 211. A partir de 16h au Bunker, 54 rue Guy-Môquet, Paris 17e.

Où ? 211, 27 galerie de la Villette, Paris 19e.

Combien ? à partir de 10 € (billetterie ici)

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Une soirée techno dans une ancienne gare à charbon

Pour la bande techno de l’arc-en-ciel, direction la Station. Ce samedi 27 juin, l’ancienne gare de stockage de charbon hébergera – dans ses deux espaces – une nouvelle déclinaison de la soirée Spectrum Waves. Pendant dix heures, les noceurs et noceuses seront tour à tour tancé(e)s par les plus fines lames du circuit électronique dont les noms sont pour l’heure tenus secrets. Et si l’envie de pousser un peu vous prend, Spectrum dépliera aussi un after au TLM, sur les rails de la Petite Ceinture côté Corentin-Cariou.



Quand ? samedi 27 juin, de 21h à 7h.

Où ? la Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? 27 € à la porte pour la soirée ; 18,10 € pour l’after (billetterie ici)

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Une dernière fête de cul bénit à la Flèche d’Or

Dimanche 28 juin, à 4h, c’en sera fini de la précieuse dernière mouture de la Flèche d’Or. Mais avant ça, l’équipe en place a prévu de faire son ultime soirée en guise d’after de la Pride avec une prog manifeste - comprenez bien engagée - de plus de cinq ans d’activité. De 20h à 4h, il y aura une perf burlesque de la Vénus de Mai, une autre de la trou(pe) du cul des Salopes Autogérées et des DJ sets option afrorave, reggaeton et hardgroove de Nyebra, Pony Sirena Tropical et Legolane.

Quand ? samedi 27 juin, de 20h à 4h.

Où ? Flèche d’Or, 102 bis rue de Bagnolet, Paris 20e.

Combien ? de 6 à 16 € (ici pour rejoindre la liste d’attente)

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Une soirée 100 % réservée aux filles à la Machine

Ce samedi 27 juin, la Pulse revient faire vibrer la Machine du Moulin Rouge. Soirée par, avec et pour les femmes (de plus de 21 ans), majoritairement queers et racisées, elle est aussi ouverte aux personnes transmasculines et non binaires. La bande-son furetera entre sonorités électroniques, afro, dancehall, hip-hop et mille autres sons avec les venues de British Millerblack, de 22heures30, de la résidente Lola Ondikwa ou de la queen de la House of Revlon GG Palmer en guise de maîtresse de cérémonie. Ha oui et la Guyanaise Bamby sera là en showcase. Tout simplement.

Quand ? samedi 27 juin, de 21h à 7h.

Où ? La Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Combien ? billetterie sur place

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Une célébration avec karaoké, apéro gratuit et flopée de DJs

Pour cette édition, la Team Sœur défriche un nouveau lieu en investissant Cartilage, une beauté de salle/club installée dans ce qui fut pendant 30 ans un cabaret libanais. C’est ici, de 20h à 6h, entre le bar du RDC et la salle au sous-sol à la dégaine unique qu’auront lieu un apéro gratos à 20h (oui oui), un karaoké géré par Clémence Trü et une quinzaine de sets flirtant avec toutes les vitesses du disco, de la house et de la techno avec les résidents du Club Humide Gigi L’amour et Fenouil2000 ou le chef de Pardonnez-Nous et de la Team Sœur Aubry.

Quand ? de 20h à 6h.

Où ? Cartilage, 210 rue du Faubourg-Saint-Antoine, Paris 12e.

Combien ? à partir de 10 € (billetterie ici)

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Un marathon de 34 heures sous le périph

Encore une fois, pour célébrer la Pride, Virage va faire le tour du cadran, et même un peu plus, accueillant trois événements à la suite pour une durée totale… de 38 heures. Cette cuvée 2026 se lancera avec l’incontournable soirée lesbienne Wet For Me du collectif Barbi(e)turix, dont la DA Rag est aussi aux manettes de Virage. Une Wet avec un set de la cheffe mais aussi de DJ Bengalá, derrière le label High Class Records, un live hybride de Liv del Estal et son furibard style transe, ou Pepiita, résidente Spectrum et boss du Queer Ranch Festival, pour le pan plus ravisant. Suivra de 6h à 14h l’after Scorpio à la dantesque prog tendance Hi-NRG – du disco sous Guronsan – affichant les noms de Cormac, le boss nord-irlandais du genre, la queen Julie Desire ou (encore lui) Aubry, une des têtes pensantes de Pardonnez-Nous. Ultime escale de 16h à 4h avec la soirée de l’Area où sont annoncés les passages d’Étienne de Crécy ou de Patrick Vidal, connu comme le chanteur du feu groupe culte Marie et les Garçons et DJ des Bains du début des années 1980.

Suite à l'annulation de la marche des Fiertés, Wet For Me a annoncé une ouverture à 14h.



Quand ? du samedi 27 juin, 14h au lundi 29 juin, 4h du matin.

Où ? Virage, 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.

Combien ? selon les événements (billetterie ici)

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Une fin sur Seine pour le collectif Kindergarten

Kindergarten a décidé d’arrêter et quoi de plus beau pour un collectif queer que de mourir sur Seine le soir de la Marche des Fiertés (finalement annulée) ? Après neuf ans de soirées faites de performances déguisées en tous genres, de sets tonitruants dans tout le nuancier de la house et surtout beaucoup de bienveillance, l’entité Kindergarten tire sa révérence avec une ultime kermesse organisée dans la salle de Petit Bain, ce club qui les aura vus grandir et rayonner. Pour cette dernière, Kindergarten va faire les choses en grand, créant quatre espaces distincts dans lesquels infusera tout ce qui a fait l’âme du collectif. Il y aura des sets de Safi, de Khi Baby ou de VHS, un set design pensé par Anatole Mennessier, plusieurs créations visuelles et une tripotée de performances avec Cuntessa Pinkessa, Diamanda Callas ou Hava Hudry.

Quand ? de minuit à 6h30.

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e.

Combien ? événement complet mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente ici.