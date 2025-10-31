Un nouveau spot hybride au pied de la Butte, avec un café audiophile au rez-de chaussée !

La Montgolfière, la salle de sport/lieu de vie lancée en 2019 près du canal Saint-Martin, ouvre une deuxième adresse du côté de Montmartre, nommée La Montgolfière Lamarck, dans le 18ᵉ arrondissement de Paris. C’est dans un bâtiment de cinq étages, qui fut un temps une imprimerie, que s’est installé le “social sports club”.

Le lieu a été rénové par le studio Vincent Eschalier, qui a misé sur le béton, la brique et les grandes baies vitrées pour les 1 800 m2 d’espaces dédiés au sport. On peut venir s’entraîner en solo ou avec un des 60 coachs de La Montgolfière (cross-training, boxe française et thaïe, yoga, Pilates…). L’espace bien-être abrite saunas et hammams ainsi qu’une tisanerie, tandis que 1 000 m² sont consacrés aux espaces de travail. Pratique : si vous avez une petite journée de travail, vous pourrez passer directement de la chaise au banc avec une formule sport-coworking à la journée ou à la semaine (30-129 €).

Au rez-de-chaussée, on trouve un café-restaurant ouvert à tous, client ou pas, avec système-son audiophile signé Hark et vue sur le petit square Carpeaux du petit-dej au dîner, avec programmation d’expos, de talks ou de DJ sets – un esprit sain dans un corps sain, tout ça.

Où ? 74 rue Joseph-de-Maistre, Paris 18e.

Quand ? lundi-vendredi 7h-23h, samedi-dimanche 9h-21h.

Combien ? abonnement sport/bien être : 190 €/mois.