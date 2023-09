La mythique Tour d’Argent rouvre ses portes et se paye un rooftop d’anthologie

Ça faisait plus d’un an que le mythique restaurant la Tour d’Argent était fermé pour sa plus vaste rénovation depuis 87 ans. Celles et ceux qui voulaient goûter le célèbre canard au sang devaient se rabattre sur les volailles grillées de la Rôtisserie (pas de quoi se plaindre non plus). Mais depuis la fin de l’été, l’établissement lancé en 1582 accueille de nouveau des clients : des gastronomes dans la célèbre salle du 6e étage avec sa vue dantesque sur Notre-Dame, mais aussi, grande nouveauté, des amateurs de cocktails !

L’auguste immeuble gagne en effet deux bars dans ce lifting radical. Au rez-de-chaussée, la salle du resto jusqu’en 1936, se déploie désormais le Bar des Maillets d’Argent. Aucun rapport avec Thor mais une référence à l’équipe de polo de Claude Terrail, père de l’actuel propriétaire (et ancien taulier de la Tour). Au programme : une ouverture dès le café du matin, une décoration d’inspi Art déco, des cognacs d’exception et des cocktails qui piochent dans les spiritueux oubliés comme ce Geneviève au gin, Byrrh et Bonal.

Signe que l’adresse rentre vraiment dans le XXIe siècle, on y trouve désormais un rooftop ! Posté au 7e étage avec la même vue dingo que le resto, le bar Le Toit de la Tour propose des champagnes aux tarifs indexés sur l’altitude (Louis Roederer Cristal 2015 à 98 € la coupe !) et des versions « royales » des cocktails des Maillets. Mais cette vue !

Où ? 19 quai de la Tournelle, Paris 5e.