La Paris Design Week en cinq étapes avec Julien Sebban, fondateur du studio Uchronia

De Jean Royère à Edgar Jayet, en passant par Pierre Marie et une collaboration inédite avec Treca, Julien Sebban, fondateur du studio Uchronia, partage ses étapes choisies de la Paris Design Week 2025.

Impossible aujourd’hui de penser le design parisien sans évoquer Uchronia – Prix du design lors de nos derniers Food & Drink Awards. Avec ses décors à la fois colorés et radicaux, Julien Sebban et sa bande se sont imposés comme des maîtres du geste visuel, capables de transformer un lieu en expérience totale. À l’occasion de la Paris Design Week 2025, le fondateur du studio Uchronia partage cinq étapes de son parcours, entre hommages, collaborations et coups de cœur personnels.

Trait pour Trait – Jean Royère à la Galerie Dina Vierny

Julien Sebban : « Jean Royère, designer et artiste exceptionnel, est une grande source d'inspiration. Ses pièces intemporelles résonnent avec fraîcheur et rappellent à quel point poésie et élégance peuvent se marier dans le design. La galerie Dina Vierny est un lieu secre sublime à Saint-Germain. À l’occasion de la Paris Design Week 2025, elle réunit l’œuvre de Jean Royère et celles d’artistes comme Matisse et Couturier. L’exposition explore la puissance du trait, qu’il soit tracé sur le papier ou incarné dans la matière : géométries, figures et motifs végétaux dialoguent et révèlent les correspondances entre Royère et les grands maîtres modernes. »

Où ? Galerie Dina Vierny, 36 rue Jacob, Paris 6e



JTM (Je t’aime) – Design Disco Club à Lafayette Anticipations

Julien Sebban : « JTM incarne l’énergie vibrante d’une nouvelle génération de designers : hybrides, joyeux et engagés. Ils captent l’esprit bouillonnant de la scène parisienne. Christopher Dessus fait un travail remarquable de scénographie et je suis très heureux de faire partie de cette exposition dans un lieu tout aussi iconique qu’est Lafayette Anticipations. Pour cette édition, leur Design Disco Club devient un lieu d’expérimentation festive où Uchronia présentera deux œuvres fortes : une fleur monumentale de Coachella et une fleur en stuc marbre, clin d’œil à nos recherches sur la matière. »

Où ? Lafayette Anticipations, 9 Rue du Plâtre, 75004 Paris



Tréca et Uchronia au Bon Marché

Julien Sebban : « Quand le sommeil rencontre la couleur et l’imaginaire. Cette collaboration avec Treca revisite l’univers du lit avec notre nouvelle pièce que j’adore, Marguerite, avec une étoffe Prelle dessinée par Uchronia. À découvrir au Bon Marché, qui est littéralement le temple parisien de l’art de vivre. »

Où ? Le Bon Marché Rive Gauche, 24 Rue de Sèvres, 75007 Paris Pierre Marie x Yves Salomon

Julien Sebban : « Pierre Marie est un artiste total qui conçoit ses espaces comme des mondes parallèles. Ses créations sont une fête visuelle, entre artisanat précieux et esthétique baroque revisitée. Sa galerie dans le 9e est superbe. Cette année, il collabore avec Yves Salomon pour une rencontre inattendue entre univers textiles et luxuriance décorative. »

Où ? La Galerie de Pierre Marie, 21 Rue Victor Massé, 75009 Paris

Edgar Jayet au Palais-Royal

Julien Sebban : « Designer à suivre absolument, Edgar Jayet bouscule les codes avec des formes radicales et une force sculpturale singulière. Pour la Paris Design Week, il dévoile une pièce créée pour les chambres du Musée Condé au Château de Chantilly, et présentée au Palais-Royal. »