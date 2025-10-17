La Paris Sausage Walk 2025 : la grande marche des teckels revient sur les quais de Seine

Teckels de tous les pays, préparez-vous ! Athlètes parmi les athlètes dès que ça cause gainage, les teckels, ces chiens fiers comme des bars-tabacs, s’apprêtent à marcher une nouvelle fois sur la capitale. Car oui, ça y est, les organisateurs de la Paris Sausage Walk ont officialisé (sous réserve de l’autorisation de la Préfecture de Police de Paris) la tenue d'une sixième édition le dimanche 16 novembre 2025, de 11h à 13h, sur les quais de la Seine, dans le 7e arrondissement.

La Paris Sausage Walk revient trotter sur les quais de Seine