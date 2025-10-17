La Paris Sausage Walk 2025 : la grande marche des teckels revient sur les quais de Seine

Teckels de tous les pays, préparez-vous ! Athlètes parmi les athlètes dès que ça cause gainage, les teckels, ces chiens fiers comme des bars-tabacs, s’apprêtent à marcher une nouvelle fois sur la capitale. Car oui, ça y est, les organisateurs de la Paris Sausage Walk ont officialisé (sous réserve de l’autorisation de la Préfecture de Police de Paris) la tenue d'une sixième édition le dimanche 16 novembre 2025, de 11h à 13h, sur les quais de la Seine, dans le 7e arrondissement.
La Paris Sausage Walk revient trotter sur les quais de Seine
Le départ de la cinquième Paris Sausage Walk sera donné sur l’esplanade David Ben Gourion (Paris 7e), face au musée du quai Branly, à proximité de la sortie du RER C. De 11h à 13h, les participants suivront un itinéraire longeant les quais de Seine, jusqu’au port de Solférino, en face du musée d’Orsay, avant de revenir à leur point de départ. Au total, une boucle de 3,8 kilomètres aller-retour pour une promenade familiale placée sous le signe de la convivialité.
Où ? départ et arrivée sur l’esplanade David Ben Gourion (Paris 7), en face du Musée du quai Branly, côté sortie RER C
Combien ? accès libre