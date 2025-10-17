Paris

Inscrivez-vous

Paris

Actualités

La Paris Sausage Walk 2025 : la grande marche des teckels revient sur les quais de Seine

Avis à tous les amoureux de teckels : la Paris Sausage Walk revient trotter sur les quais de Seine !

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
La Paris Sausage Walk 2025 : la grande parade des teckels revient sur les quais de Seine
Photo de Katie Bernotsky sur Unsplash
Publicité

Teckels de tous les pays, préparez-vous ! Athlètes parmi les athlètes dès que ça cause gainage, les teckels, ces chiens fiers comme des bars-tabacs, s’apprêtent à marcher une nouvelle fois sur la capitale. Car oui, ça y est, les organisateurs de la Paris Sausage Walk ont officialisé (sous réserve de l’autorisation de la Préfecture de Police de Paris) la tenue d'une sixième édition le dimanche 16 novembre 2025, de 11h à 13h, sur les quais de la Seine, dans le 7e arrondissement.

La Paris Sausage Walk revient trotter sur les quais de Seine 

Le départ de la cinquième Paris Sausage Walk sera donné sur l’esplanade David Ben Gourion (Paris 7e), face au musée du quai Branly, à proximité de la sortie du RER C. De 11h à 13h, les participants suivront un itinéraire longeant les quais de Seine, jusqu’au port de Solférino, en face du musée d’Orsay, avant de revenir à leur point de départ. Au total, une boucle de 3,8 kilomètres aller-retour pour une promenade familiale placée sous le signe de la convivialité.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par @parissausagewalk

Si les amateurs de teckels devraient y trouver leur compte, rappelons que la Paris Sausage Walk reste avant tout un événement solidaire. Fidèles à leur engagement, les organisateurs soutiennent cette année encore l’association Teckels Sans Doux Foyer (qui recueille et aide à l'adoption de teckels) avec vente de sacs, d’affiches et badges. 
Quand ? dimanche 16 novembre 2025, de 11h à 13h
Où ? départ et arrivée sur l’esplanade David Ben Gourion (Paris 7), en face du Musée du quai Branly, côté sortie RER C
Combien ? accès libre
Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.