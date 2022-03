La piscine Oberkampf en passe d’être sauvée ?

En février dernier, l'info avait fait autant de bruit qu’un anniversaire dans le grand bassin d’Aquaboulevard. La piscine Oberkampf, près de 140 ans au compteur et l’un des plus vieux bassins de la capitale, annonçait la fermeture de ses portes, entraînant dans la foulée une pétition réunissant vite des milliers de paraphes. Et bien que la fin du bail et la fermeture du lieu soient effectives depuis fin février, un nouvel élément pourrait changer la donne.

Si les pétitionnaires s’étaient adressés à la maire de Paris, la planche de salut de la piscine pourrait, selon Le Parisien, passer par le ministère de la Culture. Saisie par le maire du 11e François Vauglin dans l’optique d’un classement aux Monuments historiques, la Rue de Valois a confirmé au quotidien francilien que « la direction régionale des affaires culturelles a été saisie et instruit le dossier ».

Le futur du lieu étant très flou, avec la crainte d’une potentielle destruction, on espère que les fonctionnaires en charge du dossier seront plus rapides que les paresseux dans Zootopie. Ce qui permettrait de sauver un lieu au caractère architectural unique, avec son bassin en L, ses coursives, ses cabines en surplomb et ses murs tapissés d’émaux bleus et jaunes. Et si le ticket d’entrée était loin d’être donné (comptez 20 € le cours découverte), le bassin accueillait aussi bon nombre de scolaires, avec pas moins de huit établissements concernés.