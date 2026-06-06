La plus belle réouverture cinéphile de l’année ?

A Paris, le Saint-Germain-des-Prés rallume son projecteur avec une programmation exigeante et un décor signé Fabrizio Casiraghi.

Un cinéma qui renait, ça fait toujours plaisir ! Situé 22 rue Apollinaire, le Saint-Germain-des-Prés a été inauguré ce 3 juin après 18 mois de travaux. Les lecteurs les plus chenus et cinéphiles auront reconnu l’adresse du Bilboquet (ouvert en 1969) ou de l’Olympic Saint-Germain (à partir de 1979) ; les plus jeunes et branchés celle du Silencio des Prés (entre 2021 et 2024), éphémère petit frère du Silencio. Coupant avec l’idée du complexe resto-ciné qui n’a pas pris, le Saint-Germain-des-Prés redevient un cinéma « simple » avec une salle unique de 208 places et un écran de 7 m, sous la houlette d’un attelage de repreneurs : les Films du Losange, Chanel, l’entrepreneur-directeur des Cahiers du Cinéma Éric Lenoir, l’éditrice Vera Michalski-Hoffmann…

© Matteo Verzini Salle du cinéma le St Germain des près

La programmation a été confiée à Mathilde Lamour, venue du Balzac, et va renouer avec la vocation « art et d’essai » qui a fait la renommée de la salle (Rohmer était un habitué des lieux). En ce moment, l'établissement propose ainsi de découvrir la sélection officielle du dernier Festival de Cannes avec par exemple samedi 7 à 13 h 30, « Mémoire de fille » avec Judith Godrèche ou dimanche 8 juin à 16 h, « La Vie d'une femme » en présence de la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet et de Léa Drucker.

© Matteo Verzini Entrée du cinéma le St Germain des près

L’architecte d’intérieur Fabrizio Casiraghi, qui s’est aussi chargé du restaurant italien Sant Ambroeus mitoyen, a redessiné la devanture et l’entrée dans un esprit « ligne claire » grège et bois très années 60. Le détail qui n’en est pas un ? Derrière l'écran, se love un élégant petit bar où boire un cocktail après la projection… et trinquer à la santé du cinéma !

Où ? 22 rue Guillaume Apollinaire, Paris 6e

Programmation ici