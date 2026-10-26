La plus grande patinoire de glace en extérieur de Paris fait son retour pour les fêtes

Si le Grand Palais rouvrira sa patinoire mi-décembre, le parc André-Citroën sera le roi des glaces à Paris à partir du 21 novembre pour la troisième édition de l'opération Patins en Folie. Le concept : une patinoire de 600 m² de glace véritable posée au pied du ballon Generali, des chalets pour se sustenter avec les classiques de Noël, des DJ sets le soir, ainsi qu’« un parcours spectacle » en décembre.

Sous sa canopée de guirlandes lumineuses et de boules de Noël géantes, la patinoire peut accueillir jusqu'à 250 personnes simultanément, et un espace est réservé aux débutants (de tous âges) pour éviter les gens qui vont (trop) vite. Des patinettes (à clipper sous la chaussure) sont disponibles jusqu'à la pointure 28 et les patins classiques jusqu'à la pointure 47.

Quand ? du 22 novembre 2026 au 3 janvier 2027. Tous les jours sauf le lundi, 12h-19h, jusqu’à 22h le vendredi et samedi.

Où ? parc André-Citroën entrée rue Balard, Paris 15e.

Combien ? 10-13 €.