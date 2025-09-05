La plus grande patinoire (intérieure) du monde s’installe au Grand Palais cet hiver

Du 14 décembre 2025 au 8 janvier 2026, la plus grande patinoire couverte du monde reprend ses quartiers sous la verrière parisienne, avec glissades géantes, nocturnes jusqu’à 2 h du mat et carburant de saison à base de tartiflettes, gaufres et chocolat chaud.

Le Grand Palais s’apprête à remettre les patins. Du 14 décembre 2025 au 8 janvier 2026, la nef monumentale se transformera à nouveau en immense patinoire éphémère, baptisée le Grand Palais des Glaces. Avec ses 2 700 mètres carrés de glace installés sous la verrière, l’événement revendique le titre de plus grande patinoire couverte du monde.

Pour qui et dans quelles conditions ?

Ouvert à tous, l’événement réserve un espace dédié aux plus petits. Les moins de 14 ans devront être accompagnés d’un parent en journée, et les moins de 16 ans en nocturne. Trois sessions rythmeront l’hiver : matinée de 10 h à 13 h, après-midi de 14 h à 19 h et nocturne de 20 h à 2 h, sauf les 24 et 31 décembre où la fermeture est avancée à 19 h.

Combien coûte une session ?

Côté billets, la grille est claire : 25 € adulte et 15 € enfant le matin, 30 € et 18 € l’après-midi, et 36 € pour tout le monde en nocturne. L’entrée est gratuite pour les moins de 3 ans. La location de patins, disponibles du 25 au 50, est incluse mais chacun peut aussi venir avec sa propre paire. Quant aux billets, ils ne sont ni échangeables ni remboursables.

Ambiance et animations prévues

Le programme de cette édition reste encore sous silence, mais les précédentes donnent une idée : une boule à facettes monumentale, des DJ sets et des lumières qui transforment la glace en dancefloor géant.

Que manger et boire sur place ?

Entre deux tours de piste, les visiteurs pourront se réchauffer avec tartiflettes, gaufres, crêpes et fontaines de chocolat chaud. Aucune boisson ni nourriture extérieure ne sera tolérée.