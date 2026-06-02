La Plus Grande Table du monde revient en version modèle réduit

On avait assisté en 2022 au sacre de la plus grande nappe du monde avec 2,56 km de Saint-Denis à Saint-Ouen par les quais de Seine (performance validée par un inspecteur Guinness Book avec son veston à écusson). Cette année, Yvan Loiseau, artiste dionysien et organisateur de l'événement de la Plus grande table du monde, remet le couvert le 13 juin mais lâche l’affaire sur les records mais pas sur la convivialité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yvan Loiseau (@yvanloiseau)

Il sera donc question d’un banquet cool dans le cadre bucolique mais assez réduit du Jardin éphémère au cœur des puces de Saint-Ouen, en partenariat avec le marché Paul Bert-Serpette, les habitants de la résidence René Rioux (de l’autre côté de la rue Jules Vallès) ainsi que les restaurants le Café Jaune et O’Durum. Au menu, du partage (participez en venant avec votre plat !), des bonnes ondes et de la musique assurée par une batucada et le mix de Deejay Barr.

Quand ? le 13 juin de 12h à 18h

Où ? 13 rue Jules Vallès, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine