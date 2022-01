La plus haute patinoire de Paris revient sur le toit de la tour Montparnasse

A partir de 2024, la tour Montparnasse sera encapuchonnée d'une serre agricole. Mais en attendant son verdissement, la tour favorite des infernaux Eric et Ramzy va prendre un grand coup de froid. Du 5 février au 6 mars, les visiteurs auront une nouvelle fois la possibilité de profiter de la patinoire installée par l'entité Boaz Concept sur le toit-terrasse du bâtiment.

Ce que vous avez besoin de savoir de plus ? Que cette patinoire de 230 mètres carrés est synthétique et écologique et qu'elle trônera en plein air à 210 mètres d'altitude. Si vous aviez envie de ressortir la cagoule, c'est peut être le bon moment. Pour les aspects pratiques, sachez que vous aurez la possibilité de vous gameler le temps de sessions de 30 minutes, et ce pour une somme comprise entre 11 et 23 € (selon les âges et la méthode d'achat). Dernières choses : un coin restauration est annoncé, les patins sont fournis ainsi que le mercurochrome, le pansement des héros.

Quoi ? Patinoire sur le toit de la tour Montparnasse

Quand ? Du 5 février au 6 mars 2022, de 14h à 20h.

Où ? 33 avenue du Maine, Paris 15e

Combien ? Achat en ligne : Plein tarif, 20 € ; Jeunes et étudiants, 15, 50 € ; Enfants de 4 à 11 ans, 11 €. Achat sur place : Plein tarif, 23 € ; Jeunes et étudiants, 18, 50 € ; Enfants de 4 à 11 ans, 13 €. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. (Billetterie ici)