Après dix piges à suer pour vous trouver les meilleures tables de Paname, repérer les nuits les plus branchées et polir les zincs les plus décalés, Time Out Paris a décidé de célébrer sa décennie d’existence avec une bonne semaine de fête ! Du lundi 6 au dimanche 12 décembre, on marque le goût en organisant un vrai festival gastronomique afin de souffler dignement nos dix bougies. Y a plus qu’à choper ses places ici !

Il aura fallu attendre 2011 pour que le pionnier des city guides traverse la Manche, lui qui accompagne les Londoniens depuis 1968 et a essaimé son célèbre logo noir et rouge dans plus d’une trentaine de grandes villes (New York, Mexico, Tel-Aviv, Tokyo, Sydney…). Si bien qu’aujourd’hui, Paris est devenue la troisième rédac’ Time Out en termes de chiffres d’audience – un grand merci à vous pour votre fidélité !

Pour cet anniv, Time Out Paris met les petits plats dans les grandes adresses et investit sept de ses restos préférés pour des repas de haute volée, tous genres et bourses confondus, de la cantine chinoise XXL sur le canal au micro-gastro germanopratin.

Et comme rien n’est trop beau, on a convié nos bartenders favoris pour vous ciseler des cocktails pairings de feu, à boire entre chaque bouchée. Bref, quand chef(fe)s et mixologues fusionnent façon Gogeta pour vous faire vivre une semaine d’anthologie… Admirez le casting !

Jour 1 : Racines avec Simone Tondo et Franck Audoux

© Anna Wanda Gogusey

Le Sarde Simone Tondo, passé par Rino et la Gazzetta, vous accueille dans sa « bistrotéria » du passage des Panoramas, une mini-salle intimiste aux vestiges Belle Epoque : carreaux fleuris, comptoir en étain et miroirs piqués. Il va proposer un menu gastronomique en cinq étapes piochant dans les délices de la Botte, épaulé par les cinq cocktails au gin japonais Roku tout en précision de Franck Audoux, le taulier de Cravan, cette pépite Art nouveau du 16e arrondissement.

Le lundi 6 décembre, à partir de 20h, au 8 passage des Panoramas, Paris 2e. Menu unique à 90 € comprenant cinq plats et cinq cocktails. Je réserve.

Jour 2 : Quinsou avec Antonin Bonnet et Elena Zanon

© Anna Wanda Gogusey

Une salle minimale (banquette havane, table en bois clair et suspension globe) pour un plaisir maximal, orchestré par le surdoué Antonin Bonnet, disciple de Michel Bras. S’appuyant sur les meilleurs producteurs de France, il délivre d’éclatantes assiettes tout en équilibre et sans afféterie. On retrouve cette même exigence chez Elena Zanon qui shake au comptoir iodé du Mary Celeste et va proposer des créations autour du Grand Marnier. La passion commune des deux adresses ? Les huîtres pardi !

Le mardi 7 décembre, à partir de 19h30, au 33 rue de l'Abbé-Grégoire, Paris 6e. Menu dégustation unique à 145 € comprenant six plats et quatre cocktails. Je réserve.

Jour 3 : Bonne Aventure avec Alcidia Vulbeau et Jonathan Sabathé

© Anna Wanda Gogusey

Alcidia Vulbeau, cheffe ayant eu une vie dans l’édition, a décidé d’écrire son histoire gourmande à Saint-Ouen, à deux pas des puces, dans une salle brute pas broc pour un sou ! Ça nous va : on peut se concentrer sur ses assiettes éclatantes et voyageuses où s’ébrouent le Levant ou l’Asie. Pour rester dans le thème Grand Paris, c’est Jonathan Sabathé, la tête chercheuse du Pastoral à Pantin, qui va inventer des cocktails à base de rhum Trois Rivières.

Le mercredi 8 décembre, à partir de 20h, au 59 rue des Rosiers, Saint-Ouen. Menu unique à 55 € comprenant six plats et six cocktails. Je réserve.

Jour 4 : Les Enfants du Marché avec Masahide Ikuta, Michael Grosman et Thibault Massina

© Anna Wanda Gogusey

Masahide Ikuta et Michael Grosman sont des magiciens : ils ont réussi à transformer un étal à base de tabourets hauts et d’étroits comptoirs sous les halles des Enfants-Rouges en une table au top, d’où fusent des assiettes à la précision laser. Chapeau ! Dans les verres, vous trouverez les créations à base de rhum Trois Rivières d’un autre sorcier, Thibault Massina, qui maraboute son monde au Syndicat, la pépite branchée de Strasbourg-Saint-Denis.

Le jeudi 9 décembre, à partir de 19h30, au 39 rue de Bretagne, Paris 3e. Menu unique à 70 € comprenant quatre plats et quatre cocktails. Je réserve.

Jour 5 : Dalia avec Or Bitan et Ruba Khoury

© Anna Wanda Gogusey

Une vaste salle en terracotta, rose et rotin, plaisante comme un coucher de soleil sur Tel-Aviv, et dans les assiettes, le meilleur du Levant proposé en quatre services par Or Bitan, cheffe franco-israélienne de Dalia passée par Miznon. Le tout avec des plats à partager et des grandes tablées. Beau symbole : c’est Ruba Khoury, cheffe d’origine palestinienne du Dirty Lemon, qui va escorter le repas avec ses cocktails délicats autour du Grand Marnier.

Le vendredi 10 décembre, à partir de 19h, au 93 rue Montmartre, Paris 2e. Menu unique à 75 € comprenant cinq plats et trois cocktails. Je réserve.

Jour 6 : Gros Bao avec Lucy Chen, Céline Chung et Nicolas Goradesky

© Anna Wanda Gogusey

Dans une ambiance trépidante de cantine hongkongaise, Gros Bao déploie, sur 350 mètres carrés rutilants, les meilleurs classiques de la cuisine chinoise twistés par Lucy Chen et Céline Chung. Les cocktails à base de gin japonais Roku de Nicolas Goradesky du Cambridge Public House, eux, nous renvoient avant la rétrocession de Hong Kong par les Britanniques !

Le samedi 11 décembre, à partir de 19h, au 72 quai de Jemmapes, Paris 10e. Menu unique à 50 € comprenant cinq plats et trois cocktails. Je réserve.

Jour 7 : Abri Soba avec Katsuaki Okiyama et Guillaume Quenza

© Anna Wanda Gogusey

Le Japonais Katsuaki Okiyama, ancien du Taillevent et de Robuchon, va chantourner les plats de haute volée de son Abri gastronomique dans son adresse de soba, une cambuse bois et métal plus grande (et donc plus confortable pour vous accueillir). Surprise : le chef ressort exceptionnellement son sandwich nippon en version poulet, le légendaire torikatsu. Pour accompagner le voyage en quatre plats, on peut faire confiance aux créations de Guillaume Quenza de Fréquence, nommé meilleur bar de Paris par Time Out, qui vont faire étape par la Martinique avec le rhum Trois Rivières.

Le dimanche 12 décembre, à partir de midi, au 10 rue Saulnier, Paris 9e. Menu unique à 40 € comprenant quatre plats et trois cocktails. Je réserve.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.