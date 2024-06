La révélation de Top Chef 2024 vient cuisiner à Paris avec une légende de la gastronomie (et vous pouvez y aller)

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef, mais on a déjà une certitude : Valentin Raffali, le chef surdoué de Livingston, en a été la révélation en parsemant la compétition de plats qui ont marqué les jurys. Vous rêvez de goûter sa cuisine précise et punk, mais les Ouigo pour Marseille sont pleins ? Alors foncez réserver son prochain pop-up parisien à l’Astrance pour une collaboration exceptionnelle (au déjeuner et au dîner) avec Pascal Barbot, légende de la gastronomie qui a formé Manon Fleury, Adeline Grattard ou Tatiana Levha.

Une exploration en 7 temps

C’est peu dire qu’on est curieux de goûter ce que la rencontre de ces deux générations de cuisiniers va proposer : un repas en 8 levées, puissamment végétal et défricheur où l'on croisera des moules et des cerises ; du foie gras, du citron vert et de la confiture de piment vert, ou encore un cochon de lait à la braise escorté de nectarine crue et d’un gel de piment. Le prix ? 245 € à sortir de la poche, soit bien moins cher qu’un aller-retour dans le Panier !

Quand ? Le 26 juin au déjeuner et au dîner

Où ? 32 rue de Longchamps, paris 16e

Par ici pour réserver