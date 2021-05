La Rotonde Stalingrad accueille une vente de plantes à partir de 1€ fin mai

Vous l'aviez ratée la fois dernière au Rosa Bonheur ? Vendredi 21, samedi 22, et dimanche 23 mai, c'est le grand retour de la vente de plantes vertes à prix doux, cornaquée par l’association Paris en Fleur. Née il y a 5 ans, cette asso bienveillante a pour but de "favoriser le fleurissement de Paris" tout en tissant du lien social. Sa mission ? Développer des activités de construction, notamment auprès d'un public en situation de précarité. Comme ces potagers créés par et pour les résidents du Samu social du 12e, ou cette terrasse végétalisée destinée à égayer un foyer de migrants dans le 19e. arrondissement.

Cette fois, cap sur la terrasse de la Rotonde, Place de Stalingrad. Alors oui il y aura sûrement un peu de queue, mais on pense que ça vaut le coup : les plantes d'intérieur ou d'extérieur oscilleront entre 1 et 30 € (pour les plus grosses pièces). Rappelons toutefois qu'il s'agit d'une petite association : la quantité de plantes est donc limitée. Vous êtes prévenus.

Quoi ? Grande vente de plantes à partir de 1 € par l'association Paris en Fleurs

Où ? Terrasse de la Rotonde Stalingrad, Place de la Bataille Stalingrad, 19e

Quand ? Les 21, 22 et 23 mai 2021, 11h-19h