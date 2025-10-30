La saison 4 de « The White Lotus » sera tournée en France

Après Hawaï, la Sicile et la Thaïlande, la série HBO « The White Lotus » change de décor. La quatrième saison sera tournée en France, entre la capitale et la Riviera, dans plusieurs hôtels de luxe actuellement en repérage.

De nouveaux palaces français pour accueillir les drames du « White Lotus »

Contrairement aux trois premières saisons, qui se déroulaient dans des établissements du groupe Four Seasons, HBO n’a pas renouvelé son partenariat avec la chaîne hôtelière. La production cherche donc de nouvelles adresses de prestige. Parmi les lieux déjà envisagés à Paris figurent le Lutetia, sur la Rive gauche, et le Ritz Paris, place Vendôme. Côté Riviera, Nice et Monaco seraient à l’étude.

Le tournage de cette nouvelle saison, encore en développement, ne devrait pas commencer avant l’année prochaine. Comme à son habitude, The White Lotus mettra en scène des vacanciers américains fortunés, dont les séjours paradisiaques tournent au règlement de comptes, et devrait mêler acteurs américains et français.

Le créateur Mike White a confirmé vouloir changer légèrement de ton : « Je veux m’éloigner un peu du décor des vagues qui s’écrasent sur les rochers », a-t-il déclaré, tout en ajoutant avec ironie : « Mais il y a toujours de la place pour d’autres meurtres au White Lotus. »