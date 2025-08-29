La superstar du reggaeton Karol G va danser au Crazy Horse Paris

Il fallait bien que ça arrive : de plus en plus présent dans les nuits de la capitale ces dernières années (que ce soit avec Divin0, Jetlag ou Muevelo), le reggaeton fait son entrée au Crazy Horse, l’institution du cabaret parisien ! Et pas n’importe comment puisque c’est la plus grosse star du genre qui va venir danser : la chanteuse colombienne Karol G, qui sera la première guest star sud-américaine de l’histoire du lieu.

Multimilliardaire en streams, suivie par des dizaines de millions de fans sur les réseaux, Karol G a récupéré quasiment toutes les récompenses existantes (bientôt un Time Out Award ?), chanté avec Shakira, Nicki Minaj ou Bad Bunny, et on a encore en tête son tube de l’an passé “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

Elle sera donc à Paris, au Crazy Horse, pour huit représentations entre le 25 et le 28 septembre, avec un show intitulé Totally Crazy construit autour des titres de son dernier album Tropicoqueta sorti en juin dernier, un spectacle avec lequel elle souhaite rendre hommage “à toutes les femmes et les Latinas”.

Evidemment, avec une telle popularité, les tickets sont tous partis très vite, mais vous pouvez tenter votre chance sur les sites de revente si vous voulez vraiment assister à cette rencontre historique entre le cabaret et le perreo.

Quand ? 25-28 septembre.

Où ? Crazy Horse, 12 avenue George-V, Paris 8e.

Combien ? à partir de 230 €.