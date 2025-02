On a demandé au collectif Divin0 de nous filer sa playlist (100 % reggaeton et perreo) spéciale Saint-Valentin

Une sélection qui parcourt les générations, sonorités et évolutions de ces styles et danses apparus à la fin du millénaire dernier.

Avec un 14 février tombant un vendredi, les clubs et les collectifs parisiens ont pris un malin plaisir à détourner le concept de cette fête toujours plus marketée. Parmi les plus aguichantes (et caliente !) du soir, on a surligné en rouge fluo la sauterie Reggaeton Love Fusion qui se dépliera dans tous les espaces de la Machine du Moulin Rouge. Organisée par le collectif Divin0, cette soirée (vraiment) inclusive prendra la forme d’une grande célébration des scènes reggaeton et perreo, ces styles et danses apparues à la fin du millénaire sous les méridiens caribéo-latino-américains.

Pionniers et nouvelles têtes

Et on est tellement chauds à l'idée de cette soirée qu’on leur a demandé de nous pondre une playlist de 36 sons pour la Saint-Val, à leur sauce perreo. Résultat : un mix affûté par Crocoqueen aka Claudia Rivera, artiste membre du collectif, qui traverse les générations, les sonorités et les évolutions du genre. Au programme : les pionniers Wisin & Yandel et Daddy Yankee, mais aussi la nouvelle garde incarnée par Bad Bunny, Kali Uchis et Nathy Peluso. Mention spéciale pour Obsesión d’Aventura et Judy Santos, qui ravive bien des souvenirs.

Quand ? vendredi 14 février, minuit-6h.

Où ? Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.