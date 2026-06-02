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La vasque olympique va reprendre son envol au-dessus de Paris pour l'été

Le symbole des JO de Paris 2024 revient flotter au-dessus du jardin des Tuileries

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Vasque olympique depuis les Tuileries
josephine brueder/ville de paris | Vasque olympique depuis les Tuileries
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Revoilà la vasque ! Comme annoncé par Emmanuel Macron en janvier de l’année dernière, ce symbole aérien des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 retrouve sa place chaque année « de la fête de la musique [21 juin] à la fête du sport [14 septembre], jusqu’aux Jeux de Los Angeles [en 2028] ».


L’occasion d’admirer – de nouveau – cet élégant ballon argenté et sa flamme d’eau et de lumière, conçus par le designer Mathieu Lehanneur, s’envoler du jardin des Tuileries à plus de 60 m de haut, du coucher du soleil jusqu’à 2 heures du matin.

Si vous voulez creuser encore un peu plus le sillon mémoriel de 2024, vous pouvez aussi vous rendre rue de La Chapelle pour admirer les statues dorées des femmes illustres puis pousser jusqu’au Prisme à Bobigny pour y voir les « agitos », symboles en virgules des Jeux paralympiques, orner la façade.

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