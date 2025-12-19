La Ville de Paris se positionne pour racheter les murs du BHV

Le bâtiment du BHV pourrait-il bientôt accueillir des logements sociaux – et de nouveaux magasins ? Depuis l’hôtel de ville, juste en face, la maire Anne Hidalgo a mis la pression sur les négociations autour du sort du grand magasin en évoquant la possibilité pour la Ville de se positionner sur le rachat des murs mardi 17 décembre, avec “un projet d’envergure répondant aux besoins de commerce, d’activité économique, de logements abordables, de logements en accession à la propriété et de logements sociaux […], pour en faire un beau lieu mixte”.

Le lendemain, le Conseil de Paris adoptait le vœu permettant à la municipalité de se mettre en position d’acquérir le bâtiment. Le fonds de commerce du BHV est détenu depuis 2023 par la Société des Grands Magasins (SGM), qui a signé une promesse de vente pour le rachat des murs qui appartiennent, eux, aux Galeries Lafayette.

L’accord, qui arrive à échéance ce vendredi 19 décembre, n’a pour l’instant pas pu être conclu à cause de la crise déclenchée par l’arrivée de la marque de fast fashion chinoise Shein au BHV, provoquant le départ de plusieurs marques emblématiques.

“A cette date, l’exclusivité tombe et on se réserve la possibilité d’explorer toutes les options qui s’offrent à nous”, a déjà indiqué une porte-parole des Galeries Lafayette. Le prix du Bazar ? 300 millions d’euros, que la Ville de Paris rassemblerait en associant capitaux publics et privés, comme l’a expliqué l’adjoint au commerce Nicolas Bonnet-Oulaldj, qui voudrait faire du BHV “une vitrine pour les marques fabriquées à Paris, en France, et les jeunes créateurs”.