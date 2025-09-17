Paris dans le top 3 des villes les plus chères d’Europe pour les locataires

Avec un loyer moyen de 32 € le mètre carré, la capitale française devance Dublin et Barcelone, dans un classement qui confirme la pression persistante sur le marché immobilier européen.

Le coût du logement reste une préoccupation majeure en Europe. Selon le Property Index 2025 de Deloitte, qui compare chaque année les marchés immobiliers du continent, les écarts sont considérables entre les villes. L’étude analyse à la fois le prix d’achat des logements rapporté aux revenus et le montant moyen des loyers au mètre carré.

À l’achat, Amsterdam figure parmi les villes les moins accessibles, avec des prix équivalents à quinze fois le revenu moyen. À l’inverse, Turin, Odense et Manchester apparaissent comme les marchés les plus abordables.

La situation diffère toutefois lorsqu’il s’agit de location. Amsterdam, bien qu’onéreuse, ne se classe pas parmi les cinq villes les plus chères. Manchester, de son côté, se situe dans la moyenne européenne en termes d’accessibilité locative.

Luxembourg, ville la plus chère d’Europe pour les locataires

Selon le Property Index 2025 de Deloitte, Luxembourg (la ville) arrive en tête du classement des villes européennes les plus onéreuses pour les locataires. Le prix moyen y atteint 43,40 € par mètre carré et par mois, soit près de dix fois plus qu’à Durrës, en Albanie, la ville la moins chère de l’étude. C’est également plus de dix euros de plus par mètre carré que la deuxième du classement, Paris. Deloitte souligne que, malgré ces niveaux élevés, le marché locatif luxembourgeois montre une certaine amélioration ces dernières années, même s’il reste marqué par une offre limitée de logements bien situés.

Paris occupe la deuxième place avec un coût moyen de 32,70 € par mètre carré, suivie de près par Dublin (31,70 €). Ces deux capitales connaissent depuis plusieurs années une crise du logement. Deloitte relève toutefois des « signes de reprise » à Paris, alors que l’Irlande, de son côté, n’a pas atteint ses objectifs de construction de logements ces dernières années.

Les dix villes les plus chères d’Europe pour les locataires en 2025

Luxembourg (Luxembourg) : 43,40 € / m² Paris (France) : 32 € / m² Dublin (Irlande) : 31,70 € / m² Barcelone (Espagne) : 29,90 € / m² Oslo (Norvège) : 27,30 € / m² Madrid (Espagne) : 27,10 € / m² Amsterdam (Pays-Bas) : 26,30 € / m² Copenhague (Danemark) : 24,80 € / m² Londres (Royaume-Uni) : 23,80 € / m² Galway (Irlande) : 22,90 € / m²

L’intégralité de l’étude, avec un détail par pays, est disponible dans le Property Index 2025 de Deloitte.