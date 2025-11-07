Le Bristol Paris lance son premier jeu de société avec Hasbro

Pour ses 100 ans, Le Bristol Paris sort les pions et les cartes. Le palace s’offre un Cluedo taillé sur mesure, imaginé avec Hasbro, la maison-mère des jeux de société qui ont fait nos dimanches pluvieux. Et petite info qui pèse : c’est la première fois qu’un hôtel inspire une édition officielle du Cluedo. Rien que ça.

Ici, pas de manoir anglais perdu dans la brume. L’enquête se joue en plein cœur du Bristol. Socrate, le chat-star de l’hôtel, s’est volatilisé. Panique feutrée dans les couloirs. À vous de trouver qui l’a attiré, où, et avec quoi. Les suspects ? Une femme de chambre au pli d’oreiller impeccable, une cliente américaine à la passion (très) sérieuse pour les chats de race… Les lieux ? Le bureau du directeur, la cuisine du trois-étoiles Epicure, la Suite Paris ou encore le Café Antonia. Les objets ? Une pelote de laine, une souris mécanique, bref, tout ce qui pourrait faire miauler d’envie le principal intéressé.

Le plateau reprend, case après case, le 112 rue du Faubourg Saint-Honoré. Une version illustrée du Bristol, comme si l’on ouvrait le palace en deux pour en révéler les coulisses. On y retrouve les Suites Signature où l’on traîne volontiers en peignoir, le jardin baigné de lumière, la piscine perchée au-dessus des toits, et les tables gastronomiques qui font tourner les têtes. Une manière ludique, disons, de revisiter un lieu que l’on croyait connaître, mais qui garde encore quelques secrets sous ses tapis moelleux.