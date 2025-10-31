3 hôtels parisiens élus parmi les 50 meilleurs du monde

Quand vous réservez un hôtel, c’est quoi votre critère numéro un ? Le petit-déj qui donne envie de se lever ? L’adresse parfaite pour tout faire à pied ? Ou le spa où l’on peut disparaître trois heures sans culpabiliser ? Bonne nouvelle : les établissements tout juste sacrés par le classement World’s 50 Best Hotels semblent cocher absolument toutes les cases (et même celles qu’on n’avait pas encore imaginées).

Pour figurer parmi les 50 meilleurs hôtels du monde, il ne suffit pas d’avoir une belle vue ou un service impeccable : tout doit être parfait, du restaurant aux équipements, en passant par l’accueil et l’expérience globale. Après une première liste publiée plus tôt ce mois-ci (classant les établissements de la 51e à la 100e place), le palmarès 2025 a enfin été dévoilé.

Le Rosewood Hong Kong sacré meilleur hôtel du monde en 2025

Cette année, l’Asie s’impose largement, avec six établissements parmi les dix premiers, répartis entre Hong Kong, Bangkok et Singapour. En tête du classement : le Rosewood Hong Kong, sacré meilleur hôtel du monde 2025 et décrit par le jury comme « un phare du minimalisme asiatique moderne ». Le Rosewood impressionne autant par sa démesure que par son sens du détail : plus de 400 chambres grand luxe, un service au cordeau et une capacité d’accueil à faire pâlir les plus grands palaces. Comptez autour de 750 € la nuit pour dormir dans ce qui est désormais, officiellement, le meilleur hôtel du monde.

© Rosewood Hong Kong

Trois hôtels parisiens dans le classement des 50 meilleurs du monde

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le Four Seasons Bangkok, salué pour son atmosphère de resort en plein cœur de la ville et ses chambres contemporaines conçues pour la détente absolue. Enfin, la troisième place revient à Capella Bangkok, lauréat de l’an dernier, toujours plébiscité pour son calme et son raffinement au bord du Chao Phraya.

Trois hôtels parisiens figurent dans le classement 2025 des World’s 50 Best Hotels : Le Bristol (19e), Cheval Blanc Paris (21e) et l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel (23e). Ces établissements confirment la place de la capitale parmi les destinations de référence du luxe hôtelier. À noter également la présence de l’Hôtel du Couvent à Nice (27e), seule nouvelle adresse française du palmarès. © Franck Bohbot

Voici les 10 meilleurs hôtels du monde en 2025, selon le jury d’experts du classement World’s 50 Best Hotels :

Rosewood, Hong Kong Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok Capella Bangkok, Bangkok Passalacqua, lac de Côme Raffles Singapore, Singapour Atlantis The Royal, Dubaï Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok Chablé Yucatán, Chocholá (Mexique) Four Seasons Firenze, Florence Upper House Hong Kong, Hong Kong

Et voici le reste du classement 2025, toujours selon World’s 50 Best :

11. Copacabana Palace, Rio de Janeiro

12. Capella Sydney, Sydney

13. Royal Mansour, Marrakech

14. Mandarin Oriental Qianmen, Pékin

15. Bulgari Tokyo, Tokyo

16. Claridge’s, Londres

17. Four Seasons Astir Palace, Athènes

18. Desa Potato Head, Bali

19. Le Bristol, Paris

20. Jumeirah Marsa Al Arab, Dubaï

21. Cheval Blanc Paris, Paris

22. Bulgari Roma, Rome

23. Hôtel de Crillon, Paris

24. Rosewood São Paulo, São Paulo

25. Aman Tokyo, Tokyo

26. Hotel Il Pellicano, Toscane

27. Hôtel du Couvent, Nice

28. Soneva Fushi, Maldives

29. The Connaught, Londres

30. La Mamounia, Marrakech

31. Raffles London at The OWO, Londres

32. The Emory, Londres

33. Maroma, Riviera Maya (Mexique)

34. The Calile, Brisbane

35. The Lana, Dubaï

36. Hôtel de Paris Monte-Carlo, Monaco

37. Janu Tokyo, Tokyo

38. The Taj Mahal Palace, Mumbai

39. One&Only Mandarina, Riviera Nayarit (Mexique)

40. Singita, parc Kruger (Afrique du Sud)

41. Mandarin Oriental Hong Kong, Hong Kong

42. Hotel Bel-Air, Los Angeles

43. The Mark, New York

44. Las Ventanas al Paraíso, Los Cabos

45. The Tokyo Edition Toranomon, Tokyo

46. Hotel The Mitsui, Kyoto

47. Estelle Manor, Oxfordshire (Angleterre)

48. Grand Park Hotel Rovinj, Rovinj (Croatie)

49. Hotel Sacher Vienna, Vienne

50. Mandapa, Bali