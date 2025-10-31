3 hôtels parisiens élus parmi les 50 meilleurs du monde

Quand vous réservez un hôtel, c’est quoi votre critère numéro un ? Le petit-déj qui donne envie de se lever ? L’adresse parfaite pour tout faire à pied ? Ou le spa où l’on peut disparaître trois heures sans culpabiliser ? Bonne nouvelle : les établissements tout juste sacrés par le classement World’s 50 Best Hotels semblent cocher absolument toutes les cases (et même celles qu’on n’avait pas encore imaginées).
Pour figurer parmi les 50 meilleurs hôtels du monde, il ne suffit pas d’avoir une belle vue ou un service impeccable : tout doit être parfait, du restaurant aux équipements, en passant par l’accueil et l’expérience globale. Après une première liste publiée plus tôt ce mois-ci (classant les établissements de la 51e à la 100e place), le palmarès 2025 a enfin été dévoilé.
Cette année, l’Asie s’impose largement, avec six établissements parmi les dix premiers, répartis entre Hong Kong, Bangkok et Singapour. En tête du classement : le Rosewood Hong Kong, sacré meilleur hôtel du monde 2025 et décrit par le jury comme « un phare du minimalisme asiatique moderne ». Le Rosewood impressionne autant par sa démesure que par son sens du détail : plus de 400 chambres grand luxe, un service au cordeau et une capacité d’accueil à faire pâlir les plus grands palaces. Comptez autour de 750 € la nuit pour dormir dans ce qui est désormais, officiellement, le meilleur hôtel du monde.
Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le Four Seasons Bangkok, salué pour son atmosphère de resort en plein cœur de la ville et ses chambres contemporaines conçues pour la détente absolue. Enfin, la troisième place revient à Capella Bangkok, lauréat de l’an dernier, toujours plébiscité pour son calme et son raffinement au bord du Chao Phraya.
Voici les 10 meilleurs hôtels du monde en 2025, selon le jury d’experts du classement World’s 50 Best Hotels :
-
Rosewood, Hong Kong
-
Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok
-
Capella Bangkok, Bangkok
-
Passalacqua, lac de Côme
-
Raffles Singapore, Singapour
-
Atlantis The Royal, Dubaï
-
Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok
-
Chablé Yucatán, Chocholá (Mexique)
-
Four Seasons Firenze, Florence
-
Upper House Hong Kong, Hong Kong
Et voici le reste du classement 2025, toujours selon World’s 50 Best :
11. Copacabana Palace, Rio de Janeiro
12. Capella Sydney, Sydney
13. Royal Mansour, Marrakech
14. Mandarin Oriental Qianmen, Pékin
15. Bulgari Tokyo, Tokyo
16. Claridge’s, Londres
17. Four Seasons Astir Palace, Athènes
18. Desa Potato Head, Bali
19. Le Bristol, Paris
20. Jumeirah Marsa Al Arab, Dubaï
21. Cheval Blanc Paris, Paris
22. Bulgari Roma, Rome
23. Hôtel de Crillon, Paris
24. Rosewood São Paulo, São Paulo
25. Aman Tokyo, Tokyo
26. Hotel Il Pellicano, Toscane
27. Hôtel du Couvent, Nice
28. Soneva Fushi, Maldives
29. The Connaught, Londres
30. La Mamounia, Marrakech
31. Raffles London at The OWO, Londres
32. The Emory, Londres
33. Maroma, Riviera Maya (Mexique)
34. The Calile, Brisbane
35. The Lana, Dubaï
36. Hôtel de Paris Monte-Carlo, Monaco
37. Janu Tokyo, Tokyo
38. The Taj Mahal Palace, Mumbai
39. One&Only Mandarina, Riviera Nayarit (Mexique)
40. Singita, parc Kruger (Afrique du Sud)
41. Mandarin Oriental Hong Kong, Hong Kong
42. Hotel Bel-Air, Los Angeles
43. The Mark, New York
44. Las Ventanas al Paraíso, Los Cabos
45. The Tokyo Edition Toranomon, Tokyo
46. Hotel The Mitsui, Kyoto
47. Estelle Manor, Oxfordshire (Angleterre)
48. Grand Park Hotel Rovinj, Rovinj (Croatie)
49. Hotel Sacher Vienna, Vienne
50. Mandapa, Bali