Le Centre Pompidou consacre une maousse rétrospective à Marc Chagall et la musique

Ces dernières années à Paris, Marc Chagall, on l’aura eu sous toutes les latitudes et dimensions. Après l’expo du Grand Palais sur son rôle dans l’avant-garde soviétique et une rétrospective numérique à l’Atelier des Lumières, au tour du Centre Pompidou de célébrer (du 4 octobre 2023 au 26 février 2024) son rapport à la musique, au monde du spectacle et à sa manière globale de créer.

Pour turbiner cette expo, Beaubourg fait dans la nouveauté en s’appuyant sur la récente donation Meyer – comptant 127 dessins, cinq céramiques et sept sculptures –, elle-même échafaudée autour de trois grandes thématiques/œuvres de Chagall : ses costumes et décors de L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky (repris par le New York Theater Ballet en 1945) ; les esquisses de sa fabuleuse fresque du plafond de l’Opéra Garnier commandée en 1962 ; et un ensemble de céramiques, collages et sculptures réalisées des années 1950 à l’aube des années 1970.

Les sujets traités et les médiums utilisés ont beau être très divers, tous traduisent un rapport épidermique à la musique – classique, klezmer ou jazz – et une manière très personnelle de passer de la commande à l'œuvre. A propos de cette dernière, Chagall disait qu’il avait besoin de « faire chanter le dessin par la couleur » et « [lui]-même [devenir] un son ». On vous propose désormais de rentrer dans sa tête, son atelier et – presque – dans sa playlist Spotify.

Quand ? Du 4 octobre au 26 février 2024.

Où ? Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, Paris 4e.