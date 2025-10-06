Paris

Le resto culte Chateaubriand a désormais son podcast

Le Château, l’histoire du Chateaubriand, se décline dans un podcast rigolard

Collage Chateaubriand
© Benjamin Malapris
Le grand oral de la bistronomie. On avait bien aimé Le Château de François Chevalier et Stéphane Peaucelle-Laurens (Entorse éditions), livre choral sur l’épopée du Châteaubriand d’Iñaki Aizpitarte et Fred Peneau, la table ovni qui a planté le drapeau de la bistronomie au milieu du 11e et des années 2000.

Livre sur le Chateaubriand
© DR


La somme de 440 pages n’a pourtant livré qu’une petite partie des témoignages recueillis, et les auteurs ont donc décidé d’en mettre certains en intégralité dans un podcast exceptionnel et rigolard. Dans cette mini-série de 5 épisodes diffusée entre le 6 octobre et le 11 novembre, vous allez pouvoir écouter les souvenirs de Jonathan Cohen (qui fut serveur) ; Bertrand Grébaut, le chef de Septime (qui a vu la lumière gastronomique là-bas) ; Romain Duris, grand habitué des lieux ; et François Simon (le manitou des critiques, soutien de la première heure). En premier épisode, Philippe Katerine va raconter comment il y finit nu (mais pas bleu). Le Chato s’impose définitivement comme un mythe pop !

Le Château, disponible sur toutes les plateformes à partir du 6 octobre

