Le chef qui sublime l’Aubrac débarque pour un soir à Paris chez une légende de la gastronomie

Pascal Barbot continue de convier des cadors dans son Astrance pour des dîners d’exception. Après Valentin Raffali en juin dernier, le chef ouvre les bras à l’Aubrac en invitant Sébastien Bras, venu de son restaurant Le Suquet à Laguiole et Maxime Vergely, de la Halle aux Grains (où les frères Bras ont élaboré la carte).

Mercredi 25 septembre, ils signent à six mains un ébouriffant menu en huit étapes tout en délicatesse végétale et sensibilité saisonnière : nage de homard et fleur du moment, tartelette de légumes et cèpes à la braise, pêche du jour et betterave, réinterprétation du mythique coulant au chocolat (inventé par Michel Bras, le père, en 1981)… Comptez un solide 245€ (hors boisson) par personne pour cette sensationnelle exploration de la naturalité. Qui a dit « ça coûte un Bras » ?

Où ? 32 rue de Longchamp, Paris 16e

Quand ? mercredi 25 septembre au diner

Réservation ici