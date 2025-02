Le cheval métallique de la cérémonie d’ouverture des JO 2024 part en tournée dans toute la France...

L'avatar mécanique du canasson de la Grèce antique s’offre un road-trip à travers la France, histoire d’impressionner un peu tout le monde avant de regagner son écurie.

Zeus, le cheval métallique des JO 2024, part en tournée

Après avoir électrisé la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Zeus, l’imposant cheval mécanique, reprend sa course. Conçu par l’Atelier blam (dans la région nantaise) avec le soutien de l'entreprise pharmaceutique Sanofi, ce colosse d’acier de 22 mètres de haut, qui a galopé sur la Seine sous les yeux ébahis d’un milliard de spectateurs, entame une tournée nationale et européenne. Top départ : Paris, le 3 mars, Porte Maillot, dans le 17ᵉ arrondissement.

« Nous sommes extrêmement fiers de contribuer à perpétuer l’héritage de Paris 2024 », explique Audrey Duval, présidente de Sanofi France (partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024). « Zeus représente bien plus qu’une simple œuvre : il incarne des valeurs essentielles que les collaborateurs de Sanofi, sur nos sites français comme à l’étranger, partagent et défendent chaque jour : résilience, excellence, solidarité et paix. Cette tournée offre aussi au public l’opportunité de découvrir notre science de près. Nous avons imaginé le Lab de la Science itinérant comme une exposition pédagogique et interactive, pour rendre notre métier plus accessible et peut-être inspirer de nouvelles vocations parmi les jeunes générations. Cette cavalcade, c’est une célébration de l’esprit scientifique. »

Déjà aperçu à l’Hôtel de Ville pendant les Jeux Paralympiques et au château de Versailles cet automne, Zeus s’apprête donc à reprendre la route pour une virée monumentale. Son itinéraire ? Un mix entre grands sites historiques, dont le Mont-Saint-Michel, classé à l’UNESCO, et escales stratégiques près des implantations de Sanofi. Et une chance en or pour le public de croiser ce pur-sang de métal en pleine action.

Et comme Zeus ne voyage pas seul, il sera accompagné sur certaines étapes du Lab de la Science, un camion-expo pensé comme un labo itinérant. L’idée ? Faire découvrir comment naissent les médicaments et vaccins, depuis la première étincelle en laboratoire jusqu’à leur mise entre les mains des patients. Une immersion interactive pour lever le voile sur les coulisses de la recherche et, qui sait, peut-être susciter quelques vocations.

Les dates de la tournée de Zeus à travers la France