Qui est Jeanne Friot, la designer qui a habillé la cavalière des JO ?

Lors de la cérémonie d'ouverture des JO, on s'est tous demandé qui se cachait derrière ce masque... Zizou, Céline, Jul ? Eh non, c'était Morgane Suquart, cofondatrice de MMProcess, la société qui a conçu le cheval et toute la structure mécanique dans la Seine. Aujourd’hui, on ne va pas s’attarder sur la cavalière mais bien sur son costume qui a fait rêver le monde entier. Et celle qui en est l’auteure.



Créations avant-gardistes et engagées

Derrière cette création spectaculaire se cache la designer française Jeanne Friot, connue pour ses créations avant-gardistes et engagées, et pour son utilisation innovante de matériaux et ses techniques de couture expérimentales. Ces dernières reflètent un souci constant de durabilité et d'inclusivité dans la mode contemporaine – à l’image de la cérémonie !



Ses collections, souvent unisexes, explorent des thèmes sociaux tels que le genre et la diversité. Pour la cérémonie d’ouverture, elle a imaginé un costume articulé autour d'une cape et d'une armure de métal réalisées en collaboration avec l'artisan Robert Mercier. Le concept ? Représenter Sequana, la déesse gauloise associée au fleuve de la Seine (tout s'explique !). Une tenue emblématique qui restera gravée (À JAMAIS) dans l'histoire des Jeux.

