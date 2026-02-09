Camille Aumont Carnel + Hôtel Chouchou = amour ! Après avoir ambiancé les 5 ans de l’hôtel en septembre dernier avec ses tablées de plats familiaux, l’autrice-cuisinière revient pour une Saint-Valentin fringante. Si les soirées garnies de violons, d’angelots et de bougies vous oppressent, alors vous avez trouvé votre plan : pour les Dîners sans rose, l’ambiance se veut délurée sous la verrière. Pour casser la glace en cassant la croûte, il va ainsi y avoir un grand buffet à volonté avec huîtres n° 3, charcuterie, camemberts au four, tartare de thon ou mousse au chocolat. Camille a mis du shaker à l’ouvrage puisqu’elle a aussi concocté trois cocktails (dont un sans alcool), comme ce Frisson lucide (gin, jus de citron frais, sirop de fraise, aquafaba).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jemenbatsleclito ® (@jemenbatsleclito)

La fin du repas ne va pas signer la fin de la soirée puisque vous allez pouvoir aller sur scène promouvoir votre pote célibataire, vous faire tirer les cartes et poser un flash tattoo pour aborder l’avenir avec plus de sérénité, ou danser sur les DJ sets d’Alexis De Liosha. Le Chouchou restant un hôtel, il est évidemment possible de prendre une chambre avec accès aux bains du sous-sol, voire d’opter pour la version en room service du buffet !

Quand ? 13 et 14 février

Où ? 11 rue du Helder, Paris 9e

Combien ? Dîner et soirée 69€. En version chambre 450€

Par ici si vous cherchez d’autres hôtels où s’envoyer en l’air