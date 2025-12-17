Le cinéaste Wes Anderson recrée l’atelier du maître de la miniature Joseph Cornell à Paris

Pour cette expo, Wes Anderson a réuni plus de 300 objets issus de la collection personnelle de l’artiste new-yorkais

Entre Wes Anderson et Joseph Cornell, les points communs sautent aux yeux : les deux Américains partagent le même amour du passé, du fait-main, et de la boîte. Dans ses fameuses Boxes conçues comme des micro-mondes, Cornell – artiste autodidacte copain de Marcel Duchamp et mort en 1972 – plaçait coquillages, billes ou cartes postales, autant d’objets tirés de son “département des pièces détachées” au sous-sol de sa maison/atelier, qu’il remplissait au fil de ses explorations dans Manhattan.

Wes Anderson, lui, a largement démontré son obsession pour les malles à travers sa filmographie, et le bâtiment du Grand Budapest Hotel ressemble à un hommage direct à la boîte Pink Palace de Cornell. Pour cette exposition à la galerie Gagosian Paris, tirée The House on Utopia Parkway, le cinéaste a récréé le micro-monde du reclus Joseph Cornell, conçu comme une grosse boîte évidemment, qu’on pourra voir directement depuis la rue Castiglione, à la manière d’une vitrine de Noël.

Avec la scénographe Cécile Dégos et le commissaire Jasper Sharp, Wes Anderson a réuni plus de 300 objets et curiosités issues de la collection personnelle de l’artiste, dont des boîtes inachevées et inédites pour ce qui sera la première présentation individuelle des œuvres de Joseph Cornell à Paris depuis quarante ans.

Où ? galerie Gagosian, 9 rue de Castiglione, Paris 1er.

Quand ? du 16 décembre au 14 mars 2026.

Combien ? accès libre.