Les meilleurs restaurants où dîner pour le réveillon de Noël

Autant ça se bouscule au portillon pour proposer de mirifiques menus de la Saint-Sylvestre (au tarif gonflé façon zeppelin), autant le 24 décembre au soir, c’est beaucoup plus calme sur le front gastronomique.

Pourtant, si on n’a pas de famille sous la main avec laquelle échanger bises, cadeaux et positions très nuancées sur les élections à venir, ou si on ne fête tout simplement pas Noël, on a quand même le droit de se demander "où dîner pour le réveillon de Noël 2025 à Paris ?". Time Out Paris vous conseille six restaurants, testés et approuvés par nos services. Ne tardez pas à réserver, car les places partent vite (comme quoi il y a bien un marché du Noël au resto !)