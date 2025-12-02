Les meilleurs restaurants où dîner pour le réveillon de Noël

Oh qu’elle porte beau, cette brasserie nouvelle sortie de terre à Saint-Germain-des-Prés, quartier jadis épicentre du chic mondial. Un élégant lettrage en cursives style années 50, des airs jazzy et un piano rouge où l’on croirait voir jouer Boris Vian, des velours à motifs et des boiseries caramel, le tout pomponné par la décoratrice Dorothée Meilichzon qui redonne du souffle à l’imaginaire germanopratin. Le temps d’un repas où les indéboulonnables de la brasserie sont solidement chevillés à la carte, on surfe à nouveau sur une Nouvelle Vague rêvée et chaleureuse.
Où ? 131 boulevard Saint-Germain, Paris 6e