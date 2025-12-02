Inscrivez-vous
Elan Fleisher / Time Out
Elan Fleisher / Time Out

Les meilleurs restaurants où dîner pour le réveillon de Noël

Si l’idée de préparer un repas de fête vous fatigue, voici de bonnes tables ouvertes le 24 décembre au soir

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Autant ça se bouscule au portillon pour proposer de mirifiques menus de la Saint-Sylvestre (au tarif gonflé façon zeppelin), autant le 24 décembre au soir, c’est beaucoup plus calme sur le front gastronomique.

Pourtant, si on n’a pas de famille sous la main avec laquelle échanger bises, cadeaux et positions très nuancées sur les élections à venir, ou si on ne fête tout simplement pas Noël, on a quand même le droit de se demander "où dîner pour le réveillon de Noël 2025 à Paris ?". Time Out Paris vous conseille six restaurants, testés et approuvés par nos services. Ne tardez pas à réserver, car les places partent vite (comme quoi il y a bien un marché du Noël au resto !)

Les tables pour le 24 décembre

Brass

  • Brasserie
  • Odéon
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Brass
Brass
© Brass

Oh qu’elle porte beau, cette brasserie nouvelle sortie de terre à Saint-Germain-des-Prés, quartier jadis épicentre du chic mondial. Un élégant lettrage en cursives style années 50, des airs jazzy et un piano rouge où l’on croirait voir jouer Boris Vian, des velours à motifs et des boiseries caramel, le tout pomponné par la décoratrice Dorothée Meilichzon qui redonne du souffle à l’imaginaire germanopratin. Le temps d’un repas où les indéboulonnables de la brasserie sont solidement chevillés à la carte, on surfe à nouveau sur une Nouvelle Vague rêvée et chaleureuse. 

Où ? 131 boulevard Saint-Germain, Paris 6e

Lire la critique

Ernest & Souad

  • Belleville
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Ernest & Souad
Ernest & Souad
© Basma Kanawati

D’un côté, Ernest, l’association d’aide alimentaire qui régale son monde Chez Ernest non loin de là ; de l’autre, la Cuisine de Souad, traiteur engagé et végan de Tarek et Leila Idrissi Oudghiri. Une association de bienfaiteurs qui a repris au printemps 2025 le restaurant de l’hôtel Babel posté dans la rue Lemon aussi piétonne que mignonne. Le soir, Maddalena Spagnolo, la cheffe de Chez Ernest, se cache derrière la carte de tapas méditerranéennes ou menu dégustation de cucina povera. 

Où ? 3 rue Lemon, Paris 20e

Lire la critique
Masaikuta

  • Gastronomique
  • Folie-Méricourt
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Masaikuta
Masaikuta
© Heidinger

Le chef Masahide Ikuta se pose enfin chez lui, après un passage remarqué aux Enfants du Marché. Mèches peroxydées et lunettes épaisses, il accueille dans une salle intimiste à double comptoir et pierres grattées pour sa vision de la gastronomie française de ses débuts (quand il était chez Bruno Verjus ou Stéphane Jego) avec des twists voyageurs.

Où ? 26 bis rue de la Fontaine au Roi, Paris 11e

Lire la critique

La Boule Rouge

  • Faubourg Montmartre
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Boule Rouge
La Boule Rouge
© Boule rouge

L’ancien QG couscousier d’Enrico Macias a rejoint la flottille d’Émile Bonnin et Hugo Audoire (Tempête, Kamo). Boiseries, bougies et nappes amidonnées pour une ambiance crépusculaire, mi-chic mi-claque mais franchement glam. A la carte ? De convaincants tapas sous influences aux sauces travaillées par le chef Simon Andraca (ex-Deviant) !

Où ? 1 rue de la Boule Rouge, Paris 9e

Lire la critique
Paulownia

  • Bistrot
  • 20e arrondissement
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Paulownia
Paulownia
© Antoine Besse

Ouvert depuis 2023 par la sommelière Tess Duteil et le chef Geoffrey Belin (passés tous les deux par l'Arpège), Paulownia offre une atmosphère chaleureuse et raffinée comme ces auberges du Perche stars des mags de déco. Mais attention, en cuisine, c’est du solide avec aussi bien des classiques du bistrot (aile de raie, rognons…) que des assiettes végétariennes inventives et pas ramenardes.

Où ? 15 rue des Vignoles, Paris 20e

Lire la critique

Le Servan

  • Bistrot
  • Roquette
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Servan
Le Servan

Prenez une façade dans son jus, un comptoir en laiton et un nom hérités de la brasserie sans âme qui tenait ce coin de 11e jusqu’en 2014 ; ajoutez une déco mixant moulures et fresques à du mobilier bistrot, et surtout des assiettes du marché aux inspirations hexagonales pimentées d’Asie. Voilà la recette gagnante du Servan, première adresse (avant Double Dragon) des sœurs Katia et Tatiana Levha. Onze ans plus tard, cette cuisine post-fusion conserve toute sa vivacité et sa sincérité.

Où ? 32 rue Saint-Maur, Paris 11e

Lire la critique
Recommandé
