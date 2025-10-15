Le club culte londonien Fabric vient avec ses DJ pour une soirée spéciale à Paris

Fabric, c’est plus qu’un club, c’est une institution à Londres. Lancée en 1999 par Cameron Leslie et Keith Reilly, Fabric est devenue l’une des boîtes de nuit les plus connues du monde mais aussi un symbole du droit à la fête suite à sa fermeture administrative puis sa réouverture quelques mois après grâce au mouvement #SaveFabric en 2016.

Une décision qui actait le nouveau poids de la club culture dans la société, qui représente désormais une économie trop importante pour être ignorée et simplement réprimée par les autorités. Car depuis une quinzaine d'années, les acteurs du monde de la nuit se sont organisés partout en Europe pour dépasser le statut de dangereux ravers, et c’est un peu de ça que traitera la soirée du 28 novembre à Mia Mao, montée en collaboration avec l’équipe de Fabric.

L’événement démarrera à 20h avec la projection du documentaire Real Scenes: London, produit par Resident Advisor, qui raconte l’histoire de la club culture londonienne. Une histoire qui sera croisée avec celle de Paris lors d’une table ronde franco-anglaise juste après, avec notamment l’équipe de Fabric. Et à minuit, ouverture du dancefloor avec un plateau d’argent composé du patron Craig Richards, qui joue à Fabric depuis le tout début en 1999, de Sonja Moonear, Francesco Del Garda et Midland, trois poids lourds du circuit clubbing européen et habitués du club londonien.

C’est aussi un joli coup pour Mia Mao puisque cette soirée pourrait être la première d’une série. Et une résidence Fabric à Paris, ça aurait carrément de la gueule.

Quand ? vendredi 28 novembre, à partir de 20h

Où ? Mia Mao, 2 rue de la Clôture, Paris 19e.

Combien ? 25 €. Billetterie ici.