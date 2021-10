Le collectif Sauce Blanche de retour avec des concerts dans un resto kurde

Deux ans après son dernier événement en chair et en broche, Sauce Blanche, l'itinérant raout culinaire et musical, annonce son grand retour pour le 3 novembre. L’idée ? Inviter des artistes encore bleus à se produire dans des restos transformés en salles de concerts clandos. Et avoir mis à l’honneur les kebabs et les pizzas, le collectif propose cette fois-ci une plongée dans une sauce kurde.

Mercredi, le temps d'une soirée, c'est à l'Avesta (Strasbourg-Saint-Denis) qu'on va pousser les tables. Question estomac, ça se sera donc cuisine kurde, avec en plat phare une farandole de gözleme (5 balles l'unité), cette grosse crêpe farcie au fromage, à la viande ou aux légumes. Et comme le veut le concept de Sauce Blanche, ça va donc grailler en matant des concerts.

Trois artistes sont d'ores et déjà annoncés : ce sera notamment l’occasion de voir la première date officielle du rappeur Ion, connu à l'état civil comme le petit frère d'Ichon. Mais aussi Soul, poppeux électronique et pote de Lewis Offman, et le rappeur Pab The Kid. Pour participer à la soirée, deux formules s'offrent à vous : l'entrée classique à 12 € et celle à 16 €, avec un gözleme de Golem ! Vous avez maintenant la recette, soyez vifs, les places risquent de partir comme des petits pains.

Quoi ? Sauce Kurde Party

Quand ? Mercredi 3 novembre 2021, de 20h à 22h30

Où ? Avesta, 15 rue d'Enghien, 10e

Combien ? Première salve de réservations le 28 octobre, à 14h. (Billetterie à venir sur l'événement)