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Le designer star Gustaf Westman réinvente l’univers Disney dans un pop-up à Paris en décembre

Une collection qui mélange pop culture, pop art et design contemporain – avec des oreilles de Mickey partout.

Écrit par
La Rédaction
Gustaf Westman et Mickey à Disneyland.
Disney | Gustaf Westman et Mickey à Disneyland.
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Connu pour ses pièces aux formes arrondies et aux couleurs éclatantes, dont son fameux Curvy Mirror devenu viral sur les réseaux, c’est logiquement que le designer suédois Gustaf Westman a été choisi pour créer une collection d’objets inspirés de l’univers Disney, qui sera présentée lors d’un pop-up dans le Marais du 4 au 6 décembre prochains.

Omniprésentes dans cette collection qui mélange pop culture, pop art et design contemporain, les oreilles de Mickey l’ont évidemment beaucoup inspiré. Westman les a transformées en énorme canapé, en plateau de petit-dej, en un grand miroir métallique et même en desserte de cuisine.

Le designer basé à Stockholm et très suivi pour ses pièces colorées et boudinées a aussi imaginé une soucoupe ornée du nœud de Minnie, une table Dingo, une bibliothèque Donald, une boîte à bijoux, un tumbler… Plein de bonnes idées cadeaux pour Noël, et pas que pour les enfants. La collection complète sera disponible en ligne dans le monde entier à partir du 15 novembre, sur Gustafwestman.com.

Quand ? du 4 au 6 décembre de 11h à 19h.
Où ? 10 rue Saintonge, Paris 3e.
Combien ? entrée libre.

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