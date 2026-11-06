Le designer star Gustaf Westman réinvente l’univers Disney dans un pop-up à Paris en décembre

Une collection qui mélange pop culture, pop art et design contemporain – avec des oreilles de Mickey partout.

Connu pour ses pièces aux formes arrondies et aux couleurs éclatantes, dont son fameux Curvy Mirror devenu viral sur les réseaux, c’est logiquement que le designer suédois Gustaf Westman a été choisi pour créer une collection d’objets inspirés de l’univers Disney, qui sera présentée lors d’un pop-up dans le Marais du 4 au 6 décembre prochains.

Omniprésentes dans cette collection qui mélange pop culture, pop art et design contemporain, les oreilles de Mickey l’ont évidemment beaucoup inspiré. Westman les a transformées en énorme canapé, en plateau de petit-dej, en un grand miroir métallique et même en desserte de cuisine.

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Le designer basé à Stockholm et très suivi pour ses pièces colorées et boudinées a aussi imaginé une soucoupe ornée du nœud de Minnie, une table Dingo, une bibliothèque Donald, une boîte à bijoux, un tumbler… Plein de bonnes idées cadeaux pour Noël, et pas que pour les enfants. La collection complète sera disponible en ligne dans le monde entier à partir du 15 novembre, sur Gustafwestman.com.

Quand ? du 4 au 6 décembre de 11h à 19h.

Où ? 10 rue Saintonge, Paris 3e.

Combien ? entrée libre.