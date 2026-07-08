Le designer Stefan Sagmeister revient à la Gaîté Lyrique avec une expo qui va vous redonner le sourire

Et s'il était temps d'être optimiste ? Dans “Finally, Something Good”, l’Autrichien montre que le monde ne va pas si mal que ça.

Enfin des bonnes nouvelles ! Le célèbre designer Stefan Sagmeister, qui a dessiné des pochettes d’albums pour les Rolling Stones, Lou Reed ou David Byrne (raflant deux Grammy au passage), fait son retour à la Gaité Lyrique avec Finally, Something Good. Une expo qui succède à The Happy Show (présentée en 2014 au même endroit, dans laquelle il explorait la notion de bonheur), et qui pose une question un peu contre-intuitive : “Et s'il était temps d'être optimiste ?”

Encore une fois, l’Autrichien en mettra partout sur les murs. Sagmeister a pioché dans la banque de statistiques de l’Organisation des Nations unies et de la Banque mondiale pour en ressortir des dessins/datas résolument optimistes, qu’il pose sur des peintures du XVIIIe siècle (un siècle à la mode en ce moment).

Des visuels qui permettent de prendre du recul et de voir l’évolution des choses sur un temps long, que ce soit en matière de conflits, d’alimentation ou de santé, rappelant que le progrès prend du temps et que, même si elle fait parfois des détours, l’humanité est sur le bon chemin.

Quand ? du 15 octobre 2026 au 27 avril 2027.

Où ? la Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin Paris 3e.

Combien ? ouverture de la billetterie en septembre.